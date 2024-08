Di Tina Teng

In linea con gli Stati Uniti, il Canada ha annunciato una tassa del 100% sui veicoli elettrici (EV) di fabbricazione cinese, compresi quelli prodotti da Tesla. Le azioni di Tesla sono scese del 3% lunedì in risposta alla notizia

Il governo canadese ha annunciato un dazio del 100% sulle auto elettriche di produzione cinese e un dazio del 25% su acciaio e alluminio, uniformandosi agli alleati occidentali nell'obiettivo di proteggere i produttori nazionali. Questa mossa rispecchia quella degli Stati Uniti, il partner commerciale più vicino al Canada. A maggio l'amministrazione Biden ha infatti introdotto una tassa del 100% sui veicoli elettrici di produzione cinese.

L'Unione Europea, invece, prevede di imporre dazi molto più bassi sulle importazioni dalla Cina, con una riduzione particolarmente notevole per quanto riguarda i veicoli Tesla.

Trudeau: proteggere il mercato dai concorrenti sleali come la Cina

La decisione è stata presa dopo un incontro a porte chiuse di tre giorni a cui hanno partecipato il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan, il primo ministro canadese Justin Trudeau e i ministri del gabinetto a Halifax, in Nuova Scozia.

Trudeau ha dichiarato: "Attori come la Cina hanno scelto di concedersi un vantaggio sleale sul mercato globale, compromettendo la sicurezza delle nostre industrie critiche e dislocando i lavoratori canadesi impegnati nel settore automobilistico e metallurgico". Ha inoltre sottolineato che Ottawa continuerà a lavorare con gli Stati Uniti e i suoi alleati per garantire che i consumatori di tutto il mondo non siano ingiustamente penalizzati dalle pratiche di mercato sleali di Paesi come la Cina.

Le nuove tasse sull'elettrico, che includono imposte su alcuni veicoli passeggeri ibridi (camion, autobus e furgoni per le consegne) entreranno in vigore il 1° ottobre, aggiungendosi alla tassa del 6,1% già esistente sulle importazioni dalla Cina. Le imposte aggiuntive su acciaio e alluminio saranno introdotte a partire dal 15 ottobre. Il vice primo ministro Chrystia Freeland ha annunciato che il Canada avvierà anche una consultazione di 30 giorni per esplorare potenziali dazi su altri settori, tra cui batterie, prodotti solari, chip e minerali critici.

Il Canada impone una tassa del 100% sulle Tesla di produzione cinese

L'imposta del 100% colpirà anche le Tesla di produzione cinese. Decisione che ha causato lunedì un calo delle azioni del più grande produttore di veicoli elettrici al mondo del 3%. I codici di identificazione dei veicoli indicano che la berlina compatta Model 3 e il crossover Model Y sono stati spediti dalla Cina al Canada, anche se l'azienda non ha reso noti i numeri specifici. Il governo canadese ha dichiarato che le case automobilistiche non subiranno ripercussioni se trasferiranno la produzione dalla Cina ad altri Paesi.

In realtà, i produttori cinesi di veicoli elettrici non hanno ancora conquistato una quota di mercato significativa in Canada, dove i principali veicoli elettrici sono le Tesla di produzione cinese. I dati di Statistics Canada mostrano che il valore dei veicoli elettrici cinesi importati dalla Cina in Canada è salito a 2,2 miliardi di dollari canadesi (1,97 miliardi di euro) lo scorso anno, rispetto ai 100 milioni di dollari canadesi (90 milioni di euro) del 2022. Secondo i dati di Vancouver, il più grande porto canadese, le importazioni dalla Cina sono aumentate del 460% nel 2023, quando Tesla ha iniziato a vendere in Canada veicoli elettrici (VE) prodotti a Shanghai. Tuttavia, la principale preoccupazione del governo canadese è rappresentata da altri produttori cinesi di veicoli elettrici, come BYD, che prevede di entrare nel mercato già nel 2025.

Per contro, la Commissione europea ha recentemente aggiornato le sue nuove imposte sulla Cina, riducendo la tariffa aggiuntiva sui veicoli elettrici Tesla prodotti in Cina al 9%, rispetto al 20,8% previsto in precedenza. L'UE ha concluso che Tesla ha ricevuto meno sussidi dal governo cinese, beneficiando principalmente di forniture di batterie a prezzi inferiori a quelli di mercato, di un utilizzo vantaggioso dei terreni e di riduzioni delle imposte sul reddito per gli esportatori in Cina.

La Cina etichetta le azioni del Canada come "protezionismo"

In risposta, l'ambasciata cinese in Canada ha rilasciato una dichiarazione in cui accusa il Canada di non rispettare le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), descrivendo la mossa come "un tipico atto di protezionismo e politica", che "danneggia i consumatori, le imprese e gli sforzi verso la transizione energetica verde e la lotta al cambiamento climatico globale".

La dichiarazione afferma inoltre che il rapido sviluppo dell'industria cinese dei veicoli elettrici e di altri settori è il risultato dell'innovazione, di una catena di approvvigionamento e un sistema di produzione completi e di prodotti competitivi, piuttosto che della dipendenza dai sussidi per ottenere un vantaggio di mercato.

L'ambasciata ha avvertito che "la Cina adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi".

Secondo l'agenzia stampa Xinhua, la Cina affronterà la questione delle tariffe con i funzionari statunitensi in occasione del loro incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang questa settimana.