Di Tina Teng

Microsoft comunicherà i suoi guadagni per il trimestre di giugno. L'azienda dovrebbe registrare un'ulteriore crescita, nonostante un rallentamento del ritmo annuale. Il suo core business, Azure, rimane al centro dell'attenzione degli investitori

Dopo la chiusura dei mercati statunitensi il 30 luglio Microsoft comunicherà i risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale in corso. Il gigante tecnologico dovrebbe registrare una crescita continua nel trimestre, data la sua posizione di leader nella corsa all'intelligenza artificiale. Il settore cloud alimentato dall'AI, Azure, è considerato il segmento critico per la prossima relazione, e Microsoft potrebbe anche svelare nuovi sviluppi proprio nel campo dell'IA.

Le azioni della seconda società al mondo sono cresciute del 14 per cento da un anno all'altro, superando la crescita del 14,5 per cento dell'indice S&P 500.

Le previsioni di crescita di Microsoft

Secondo FactSet gli analisti prevedono per il trimestre di giugno un fatturato di 64,4 miliardi di dollari (59,3 miliardi di euro), in crescita del 15 per cento rispetto a un anno fa. L'utile per azione è previsto a 2,93 dollari (2,70 euro), con un aumento del 9 per cento rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, questi dati indicano anche un rallentamento rispetto alla crescita del 17 per cento del fatturato e del 20 per cento degli utili registrata nel trimestre di marzo.

Riflettori puntati sull'intelligenza artificiale di Microsoft

Il core business, Azure, rimane al centro dell'attenzione degli investitori. Nel trimestre di marzo, Microsoft ha annunciato che i servizi AI hanno contribuito alla crescita di Azure per il 7 per cento, rispetto al 6 per cento del trimestre precedente.

Nel terzo trimestre dell'anno l'Intelligent Cloud di Microsoft ha registrato una notevole ripresa. Il fatturato del segmento è salito del 21 per cento a 26,71 miliardi di dollari (24,59 miliardi di euro), sostenuto principalmente dalla crescita di Azure del 31 per cento su base annua. Microsoft prevede che la crescita di Azure manterrà un ritmo costante, proiettando una forbice tra il 30 e il 31 per cento per il trimestre di giugno.

Secondo Bloomberg, il fatturato del cloud è previsto a 36,8 miliardi di dollari (33,88 miliardi di euro), con un aumento del 21 per cento rispetto all'anno scorso e un contributo potenziale del 57 per cento al fatturato complessivo, il che lo rende una parte fondamentale dei guadagni di Microsoft. Tuttavia, la cifra indica un rallentamento rispetto all'aumento del 23 per cento registrato nel trimestre precedente. Il fatturato del cloud intelligente, compreso Azure, dovrebbe essere di 28,7 miliardi di dollari (26,4 miliardi di euro), con un aumento del 19,5 per cento. Ciò suggerisce anche che la crescita del cloud potrebbe rallentare rispetto al 21 per cento registrato nel trimestre di marzo.

Un'altra area di interesse è GitHub Copilot, uno strumento di completamento del codice alimentato dall'intelligenza artificiale e sviluppato in collaborazione con OpenAI. Il software ha guadagnato 1,8 milioni di utenti a pagamento, come riportato nel trimestre di marzo. La società ha iniziato a vendere l'accesso a Copilot alle piccole imprese, insieme agli abbonamenti al software di produttività Microsoft 365.

L'amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella ha sottolineato i guadagni di Azure in termini di quote di mercato, notando che ha conquistato quote di mercato dalla concorrenza. In particolare, ha ricordato che circa il 60 per cento delle aziende Fortune 500 utilizza Copilot. Gli analisti di Ubs ritengono che l'azienda abbia guadagnato quote di mercato rispetto ad Amazon Web Services e Google Cloud.

Le spese in conto capitale di Microsoft

I mercati esamineranno anche la spesa in conto capitale di Microsoft, che ha investito molto per costruire la sua infrastruttura AI e assicurarsi gli ordini di unità di produzione grafica dal gigante dei chip Nvidia.

Nel corso della conferenza stampa sugli utili del trimestre precedente, il direttore finanziario Amy Hood ha dichiarato che la spesa in conto capitale, compresi i leasing finanziari, ammonta a 14 miliardi di dollari (12,9 miliardi di euro) per sostenere la domanda di cloud e l'infrastruttura di IA. Microsoft prevede un aumento sostanziale di questa cifra nel trimestre di giugno a causa degli investimenti nell'infrastruttura cloud e AI. Si prevede che il margine lordo del cloud sarà inferiore del 2 per cento rispetto all'anno precedente.