Quali sono le prospettive economiche dell'Ue in vista delle elezioni?

Gli europei si preparano a recarsi alle urne: in questo episodio di Real Economy valuteremo i risultati e le prospettive economiche dell'Ue. Negli ultimi cinque anni l'economia europea è stata scossa da una serie di crisi: il covid, la guerra in Ucraina, lo shock energetico e l'inflazione. In che modo il blocco può rilanciare la crescita e la produttività? Il Green Deal è ancora sulla buona strada? Le relazioni commerciali con paesi come la Cina hanno bisogno di un reset? Ne abbiamo parlato con alcuni dei principali attori politici che determinano il destino economico dell'Europa.

Dopo la pandemia l'Unione europea ha emesso per la prima volta debito comune. Il pacchetto di aiuti è parte del piano NextGenerationEU. Come vedono gli eurodeputati questo strumento finanziario? Lo considerano un progetto di successo per il futuro o dovrebbe tornare ad essere un tabù economico?

"Non avremmo mai pensato che, in questa guerra tra i paesi frugali e quelli del Club Med, avremmo potuto accordarci per la prima volta su un debito comune: è un fatto storico", ha detto Stéphanie Yon-Courtin, europarlamentare francese del gruppo Renew Europe, mentr Philippe Lamberts, co-presidente del gruppo dei Verdi, vedo NextGenEU "come un prototipo. Ed è importante che il prototipo funzioni bene, in modo da poterlo rendere permanente".

L'Ue deve continuare sulla strada del debito comune?

Secondo Margarida Marques, eurodeputata portoghese dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, "dopo NextGenerationEU è necessario creare un nuovo meccanismo di investimenti per la transizione climatica, la transizione digitale, il pilastro europeo dei diritti sociali e la difesa".

Di parere totalmente opposto è Michiel Hoogeveen, eurodeputato olandese dei Conservatori e Riformisti Europei: "In questo momento ci sono paesi altamente indebitati ma che sono in grado di attingere a questo nuovo vaso di Pandora, che è il debito comune europeo - dice Hoogeveen -. Se sono in grado di attingere a questo... beh, è una cosa completamente nuova nel campo delle finanze. Crediamo sia un errore, non dovremmo seguire questa strada".

Qual è la posizione della Commissione europea? Potrebbe utilizzare nuovamente questi strumenti economici? "Come possiamo partecipare alla corsa globale per le tecnologie pulite e alle sfide della competitività senza un solo euro di finanziamento comune? Credo che sia onestamente impossibile", dice Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia.

Le regole fiscali recentemente riviste mirano a ridurre il debito accumulato durante la pandemia. È previsto il ritorno alle vecchie soglie - 3% per il deficit e 60% per il debito pubblico - ma agli Stati membri è stata concessa una maggiore flessibilità sulle modalità di riduzione del debito. Considerando che i finanziamenti post-pandemia termineranno nel 2026, ci sarà abbastanza denaro per finanziare progetti come la transizione verde?

"Per quanto riguarda il debito, stiamo lottando con questo problema. In questo momento nessuno sa come pagare i tassi di interesse - dice Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo -. Ecco perché il debito significa meno opportunità di investimento per la prossima generazione. Abbiamo bisogno di crescita economica, questa è la base dell'Europa. Siamo economicamente forti e dobbiamo riavviare il motore".

"Nel complesso non possiamo dire che il problema dell'Ue e dell'area dell'euro è che abbiamo un debito troppo alto - dice Gentiloni -. È un problema dei singoli Stati membri, dobbiamo affrontarlo. Abbiamo regole comuni, ma allo stesso tempo dobbiamo competere a livello globale". Per Philippe Lamberts, co-presidente dei Verdi, "se vogliamo che gli investimenti necessari per la transizione verde, per il digitale, per la difesa e per tutto il resto avvengano, dovremo chiedere un prestito, perché non tutto potrà essere finanziato da tagli altrove o da nuove tasse.

Qual è il futuro delle relazioni con la Cina?

Un altro tema caldo è quello del commercio con la Cina. Bruxelles ha accusato Pechino di sovvenzionare settori chiave e di limitare l'accesso ai propri mercati. Per ora la politica della Commissione europea è stata quella di ridurre i rischi legati al rapporto con la Cina.

"Deve essere una situazione vantaggiosa per tutti - dice Yon-Courtin di Renew Europe -. Soprattutto, l'Unione europea deve essere meno ingenua. Il rapporto deve essere quello tra partner commerciali. Dobbiamo continuare a lavorare con loro nel momento in cui accettano le nostre regole".

"Cerchiamo di parlare con i cinesi su come possiamo fare accordi - dice Hoogeveen -. Dovremmo anche accettare che un paese sia più competitivo nella costruzione di veicoli elettrici, di pannelli solari o di turbine eoliche. Se i cinesi sono disposti a pagare per la nostra transizione energetica, allora possiamo concentrare le nostre risorse su altri settori".

Secondo Marques "per competere con altre aree economiche dobbiamo essere un blocco, un blocco economico. Per questo dobbiamo garantire che il mercato interno funzioni in questa direzione." Per Lamberts "la prima cosa da fare è smettere di essere ingenui. La Cina è protezionista, gli Stati Uniti sono protezionisti. Noi invece diciamo: 'Non dovremmo limitare l'accesso al nostro mercato perché loro potrebbero limitare l'accesso al loro'. Ma lo stanno già facendo".

Secondo Manfred Weber è necessario trovare un giusto equilibrio: "Dobbiamo mantenere i legami economici, quindi nessuno vuole fermarli, ma dobbiamo riequilibrare la situazione e in una battaglia strategica con i cinesi dobbiamo essere pronti a difendere i nostri mercati".

Quali sono le prospettive economiche dell'Ue?

Viste le enormi sfide che l'Europa ha affrontato di recente, qual è il quadro economico attuale? "L'inflazione sta scendendo. La Bce prevede di rientrare nei parametri e di allentare la pressione nel prossimo trimestre - dice Jeromin Zettelmeyer, Direttore di Bruegel, un gruppo di riflessione economico indipendente -. Quindi c'è la sensazione che ci sarà un'inversione di tendenza in estate. Il fattore principale è che i redditi reali si stanno riprendendo, con l'inflazione che scende e i salari che recuperano terreno".

"La reazione alla pandemia è stata senza precedenti, grazie al meccanismo SURE e a NextGenerationEU - sottolinea Gentiloni -. Anche la reazione alla guerra è stata senza precedenti: c'è stata unità sulle sanzioni, sulla reazione politica, sul disaccoppiamento dal gas russo. Se il 2024 vedrà un'accelerazione dell'attività, vuol dire che saremo stati in grado di affrontare questi due eventi nel modo giusto".