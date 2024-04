In tutto il mondo si avverte l’urgenza di una migliore protezione della natura. Le aziende giapponesi stanno cogliendo la sfida, con il sostegno di un quadro internazionale che mira a spostare i flussi finanziari verso risultati più positivi per la natura.

PUBBLICITÀ

In questa edizione di Green Japan, il giornalista di Euronews Damon Embling visita il vigneto e l'azienda vinicola Château Mercian Mariko per scoprire in che modo sta sviluppando un business positivo per la natura.

Il vigneto, situato vicino a Ueda, nel Giappone centrale, ha trasformato un campo di gelsi abbandonato. Il direttore dell'azienda racconta a Damon che sono ritornati i prati e le piante, creando habitat naturali per gli insetti, comprese alcune specie in via di estinzione.

Damon scopre anche che l'azienda adotta un approccio circolare, attraverso il compostaggio dei resti della spremitura dell'uva e la trasformazione dei tralci di vite potati in un tipo di carbone chiamato "biochar".

Il proprietario del vigneto e dell’azienda vinicola, Kirin Holdings Company, è stato uno dei primi 80 ad adottare in Giappone un quadro globale lanciato dalla Taskforce for Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Il programma incoraggia le aziende di tutto il mondo a valutare, comunicare e agire sui rischi e sugli impatti legati alla natura. L'obiettivo generale è quello di produrre più dati per le aziende e gli investitori, per contribuire a spostare il capitale globale verso risultati più positivi per la natura.

Uno specialista dell’ambiente della Kirin sottolinea l'importanza del capitale idrico e naturale per il mercato vitivinicolo, come parte dell'impegno dell'azienda nella TNFD.

A Tokyo, Damon ascolta anche un membro della task force TNFD mentre parla del modo in cui le aziende mondiali dovrebbero sostenere altre imprese nell'esplorare strade positive per la natura. Nel frattempo, un professore di Tokyo ribadisce il fatto che creare opportunità di business per proteggere la natura sia fondamentale per cambiare il sistema economico mondiale.