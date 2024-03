Di David McHugh and Vladimir Isachenkov, AP

Secondo Janis Kluge, esperto di economia russa, "per la maggior parte dei russi, che scelgono di ignorare la guerra, l'economia è davvero il problema principale"

I russi stanno scoprendo che alcuni prodotti di base importati, come frutta, caffè e olio d'oliva, sono aumentati di prezzo. La maggior parte dei marchi globali non si trova più sugli scaffali dei negozi, o è stata sostituita da equivalenti russi sotto una nuova proprietà favorevole al Cremlino. Per le strade circolano molte più auto cinesi, mentre i cosmetici più costosi scarseggiano.

A parte questo, non è cambiato molto dal punto di vista economico per la maggior parte delle persone nella Russia del presidente Vladimir Putin, a più di due anni dall'invio delle truppe in Ucraina. Questo nonostante le sanzioni a tappeto che hanno tagliato gran parte degli scambi commerciali della Russia con l'Europa, gli Stati Uniti e i loro alleati.

Questo senso di stabilità è una risorsa fondamentale per Putin, che sta orchestrando la sua scontata rielezione alle elezioni presidenziali del 15-17 marzo, in cui punta a ottenere un quinto mandato di sei anni.

L'inflazione ha superato il 7%, al di sopra dell'obiettivo del 4% fissato dalla banca centrale. Ma la disoccupazione è bassa e secondo il Fondo monetario internazionale l'economia quest'anno dovrebbe crescere del 2,6%, il doppio rispetto alle previsioni precedenti. Si tratta di una crescita ben superiore allo 0,9% previsto per l'Europa.

"Ci sono difficoltà, ovviamente, legate alla situazione generale del mondo", ha detto Andrei Fedotov, 55 anni, che camminava lungo il viale centrale dello shopping di Tverskaya Street, a pochi isolati dal Cremlino. "Lo sappiamo bene, ma credo che li supereremo".

I prezzi più alti "mi danno fastidio, ovviamente. Come ogni consumatore li vedo aumentare", ha detto Fedotov, che lavora nel settore dell'istruzione. "È legato ai tempi in cui ci troviamo e che passeranno".

La brand manager Irina Novikova, 39 anni, si è detta ottimista nonostante l'aumento dei prezzi nei negozi: "Sono apparsi più prodotti nazionali, più prodotti agricoli. Sì, vediamo tutti che alcuni prodotti sono scomparsi. I prezzi sono aumentati: se prima compravo tre articoli a un certo prezzo, ora ne compro uno".

Novikova però aggiunge: "Andate a cercare i prodotti russi, i negozi con prodotti russi. L'industria può aver sofferto, sappiamo che ci sono state alcune battute d'arresto in questo senso, ma ancora una volta ci stiamo adattando e stiamo riorientando il nostro pensiero, e stiamo iniziando a guardare ai nostri amici cinesi".

L'economia russa resiste

Le ingenti spese russe per le attrezzature militari e i cospicui pagamenti ai soldati volontari stanno dando un forte impulso all'economia. I mutui ipotecari sovvenzionati dallo Stato stanno sostenendo gli acquirenti di appartamenti e dando un forte impulso a un settore edilizio in piena espansione, come dimostrano i numerosi e mastodontici grattacieli in costruzione sulle rive del fiume Mosca.

L'inflazione è un fastidio, ma non è una novità. La Russia è diventata più autosufficiente nella produzione di cibo dopo il 2014, quando ha conquistato la penisola ucraina della Crimea e le conseguenti sanzioni occidentali hanno portato il governo a vietare un'ampia gamma di importazioni di cibo dall'Europa.

La spesa pubblica prevista per quest'anno è circa il doppio di quella del 2018. Tuttavia, il deficit rimane gestibile grazie alle tasse e ai proventi del petrolio che continuano ad affluire. Le cosiddette importazioni parallele attraverso Paesi terzi come la Georgia, il Kazakistan o l'Uzbekistan hanno permesso ai russi più abbienti di continuare ad acquistare prodotti occidentali - dalle scarpe da ginnastica ai telefoni cellulari e alle automobili - da aziende che non operano più in Russia, di solito con un notevole sovrapprezzo.

Un suv Bmw è ancora facilmente disponibile, anche se al doppio del prezzo in Germania. Ikea ha chiuso i suoi 17 negozi in Russia, ma i suoi mobili e i suoi articoli per la casa possono essere acquistati online, a un prezzo vantaggioso.

Le persone fanno la fila per visitare un ristorante di nuova apertura in un ex punto vendita McDonald's in via Bolshaya Bronnaya a Mosca, mercoledì 25 gennaio 2023. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Apple se n'è andata, ma un iPhone 15 Pro Max con 512 gigabyte viene venduto all'equivalente in rubli di 1.950 dollari (1.783 euro) sul sito di vendita al dettaglio russo Wildberries, più o meno il prezzo a cui il telefono viene venduto in Germania.

Non che non ci siano tensioni sul piano economico. Le aziende devono far fronte alla carenza di manodopera dopo che centinaia di migliaia di uomini hanno lasciato il Paese dopo l'inizio dei combattimenti in Ucraina per evitare la mobilitazione, mentre altre centinaia di migliaia hanno firmato contratti militari.

Nel frattempo, le esportazioni di petrolio della Russia si sono spostate dall'Europa alla Cina e all'India a causa dei boicottaggi degli alleati dell'Ucraina. Per evitare le sanzioni e un tetto massimo di prezzo sulle spedizioni di petrolio, la Russia ha dovuto sborsare miliardi per acquistare una flotta ombra di petroliere obsolete che non utilizzano gli assicuratori occidentali, i quali devono rispettare il tetto massimo di prezzo. La Russia ha perso anche il lucroso mercato del gas naturale in Europa dopo aver tagliato la maggior parte delle sue forniture di gasdotti.

L'industria automobilistica è stata fortemente colpita dopo l'abbandono di marchi come Renault, Volkswagen e Mercedes. La Cina ha sostituito l'Unione europea come principale partner commerciale della Russia e, secondo Ward's Intelligence, i veicoli cinesi hanno rapidamente conquistato la metà del mercato automobilistico lo scorso anno.

Molte aziende straniere hanno lasciato la Russia o hanno venduto le loro attività a partner locali a prezzi stracciati. Altre, tra cui il produttore di birra danese Carlsberg e l'azienda alimentare francese Danone, hanno visto le loro attività russe sequestrate dal governo.

"L'economia gioca un ruolo molto importante in tutte le elezioni di Putin", ha dichiarato Janis Kluge, esperto di economia russa all'Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza. "Per la maggior parte dei russi, che scelgono di ignorare la guerra, l'economia è davvero la questione più importante".

La stabilità economica "è un segnale che Putin può usare nei confronti delle élite per dimostrare che è ancora in grado di mobilitare le masse. Per questo deve essere autentica e non solo un numero manipolato - dice Kluge -. Quindi è ancora importante che ci sia questo sostegno genuino, anche se non c'è alcuna possibilità per gli elettori di cambiare chi è in carica".

Kluge sottolinea anche come il prodotto interno lordo rimanga "un numero astratto" per la gente comune, mentre il tasso di cambio del rublo è un simbolo meno importante di un tempo perché la maggior parte delle persone non può viaggiare e ci sono meno beni importati da comprare. "Ciò che conta è l'inflazione - dice Kluge - . E questo è un problema su cui il regime si è effettivamente preparato".

La banca centrale ha combattuto le impennate dei prezzi aumentando i tassi di interesse al 16%. Il governo ha sostenuto la valuta russa imponendo agli esportatori di convertire in rubli i guadagni esteri derivanti da prodotti come il petrolio, abbassando i prezzi delle importazioni rimanenti. Inoltre il divieto di esportazione della benzina per sei mesi, a partire dal 1° marzo, contribuirà a mantenere bassi i prezzi del carburante in Russia.

Il governo ha anche offerto mutui per appartamenti a tassi d'interesse drasticamente agevolati, un'iniziativa che aumenta il senso di prosperità personale dei cittadini, ma che alla fine farà pagare al governo un conto salato.

Il petrolio è ancora la gallina dalle uova d'oro

Secondo Kluge il fattore chiave è la capacità della Russia di continuare a esportare petrolio e gas naturale verso nuovi clienti in Asia. Finché il prezzo del petrolio reggerà, la Russia potrà mantenere il suo alto livello di spesa per i programmi militari e sociali "a tempo indeterminato". Secondo il Russian Oil Tracker della Kyiv School of Economics, a gennaio la Russia ha guadagnato circa 15,6 miliardi di dollari in esportazioni di petrolio. Si tratta di circa 500 milioni di dollari al giorno.

A lungo termine le prospettive dell'economia sono meno certe. La mancanza di investimenti stranieri limiterà le nuove tecnologie e la produttività. La generosità del governo potrebbe un giorno superare la capacità della banca centrale di gestire l'inflazione. In che misura le politiche generose continueranno dopo le elezioni dipende da Putin.

Il rischio principale per la stabilità odierna è un forte calo del prezzo del petrolio, che ora si aggira intorno ai 70 dollari al barile per la miscela russa degli Urali. Grazie anche alle sanzioni e ai boicottaggi, si tratta di uno sconto rispetto ai circa 83 dollari del greggio Brent di riferimento internazionale. Ma per ora le finanze statali sono più solide di quanto molti si aspettassero.

L'ex funzionario della banca centrale russa Alexandra Prokopenko ha scritto su X, l'ex Twitter: "Non ho buone notizie per chi si aspetta che l'economia russa crolli domani a causa delle sanzioni. È un animale grande e resistente".