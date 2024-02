L'Europa può elettrificarsi rapidamente per raggiungere i suoi obiettivi energetici e climatici?

Guarda i momenti salienti del dibattito nella diretta Euronews al Parlamento europeo, dove abbiamo riunito esperti di politica e industria per discutere della diffusione delle energie rinnovabili, della costruzione di nuove reti intelligenti e del raggiungimento dello zero netto entro il 2050.

L'Europa è sulla strada della rapida elettrificazione. In questo dibattito Euronews, abbiamo discusso di come il nuovo Parlamento europeo e la nuova Commissione gestiranno la serie radicale di lanci e riforme necessarie per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell'UE.

Il compito che attende politici e amministratori dopo le elezioni europee di giugno è chiaro. Devono raggiungere la quota del 42,5% di energie rinnovabili entro il 2030, concretizzare la raccomandazione di ridurre le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040 e preparare la strada all'obiettivo finale dell'UE di raggiungere lo zero netto entro il 2050. La domanda è: come faranno a realizzarlo?

In un dibattito dal vivo al Parlamento europeo, Euronews ha riunito esperti di politica e industria per discutere della diffusione delle energie rinnovabili, della costruzione di nuove reti intelligenti e del raggiungimento dei nostri obiettivi di riduzione delle emissioni.

Tra i nostri ospiti ci sono Eva Chamizo, direttrice degli affari europei di Iberdrola, l'eurodeputato olandese Mohamed Chahim, il consulente della Commissione europea sulla transizione verde e la regolamentazione del mercato Tom Howes e Pierre Tardieu, chief policy officer di WindEurope.

Con le elezioni europee alle porte, ci siamo chiesti se gli elettori si opporranno alle politiche di riduzione delle emissioni e le possibili implicazioni per le ambizioni dell'UE di elettrificarsi con le energie rinnovabili.