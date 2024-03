Stati Uniti, un tornado attraversa il fiume Ohio: vittime e feriti

Di Euronews

Una forte perturbazione ha generato un tornado che ha attraversato il fiume Ohio, negli Stati Uniti. Già confermate alcune vittime, ingenti i danni

La polizia degli Stati Uniti ha confermato la morte di due persone a causa di un violentissimo sistema temporalesco che nella giornata di giovedì 14 marzo ha generato un tornado lungo il corso del fiume Ohio, che attraversa una serie di stati americani.

Servirà tempo per un bilancio definitivo dei danni

Il fenomeno meteorologico ha colpito diverse case e aziende. In alcune località i danni sono risultati particolarmente ingenti e per questo si teme che anche il bilancio definitivo in termini di perdite di vite umane possa risultare più grave.

La polizia dello stato dell'Indiana ha inoltre spiegato che sono "molti i feriti", facendo riferimento in particolare ad alcune aree. Per una valutazione complessiva delle conseguenze del passaggio del sistema temporalesco e del tornado occorrerà tuttavia del tempo. Per ora la priorità è data alle squadre di soccorso che stanno setacciando la zona.