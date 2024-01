Di Osama Rizvi, economist

Il conflitto nel Mar Rosso sta colpendo una delle rotte commerciali più importanti del mondo, con potenziali ripercussioni su oltre il 40% del commercio Asia-Europa.

PUBBLICITÀ

Mentre il Regno Unito e gli Stati Uniti prendono di mira i siti Houthi, le tensioni nel Mar Rosso stanno aumentando e si profila la possibilità di una crisi vera e propria, che potrebbe minacciare la ripresa economica globale. L'Europa potrebbe dover affrontare costi energetici più elevati, ritardi nelle spedizioni e un ritorno dell'inflazione con conseguenti tassi di interesse più alti e duraturi. Tutti questi sviluppi potrebbero portare problemi per il consumatore medio e per le imprese locali.

Cosa sta succedendo nel Mar Rosso

I problemi sono iniziati quando il gruppo yemenita Houthis ha iniziato a prendere di mira le navi commerciali a causa delle tensioni in corso in Medio Oriente tra i palestinesi e Israele. Ad oggi, gli Houthis hanno lanciato 27 attacchi alle navi che attraversano l'importante via marittima internazionale. Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno lanciato un'offensiva aerea di rappresaglia, con il presidente statunitense Biden che ha ordinato gli attacchi "in risposta diretta agli attacchi senza precedenti degli Houthi contro navi marittime internazionali nel Mar Rosso". Le forze della coalizione hanno preso di mira più di 16 città e colpito 60 obiettivi, secondo i rapporti ufficiali.

Il coinvolgimento delle forze statunitensi, britanniche e della coalizione ha trasformato quella che era una crisi regionale in una crisi globale. Gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di fornire sostegno agli Houthi.

L'Europa potrebbe essere colpita da un aumento dei prezzi dell'energia

I prezzi del petrolio sono già aumentati a causa delle tensioni nel Mar Rosso, e il Brent che ha raggiunto la soglia psicologica di 80 dollari (73,12 euro). Il Mar Rosso rappresenta il 12% del commercio mondiale di petrolio via mare e l'8% del gas naturale liquefatto (GNL).

Secondo i dati ufficiali, la quantità di greggio che passa attraverso il Canale di Suez è aumentata del 60% dal 2020, poiché l'Europa ha registrato un aumento della domanda dai minimi pandemici. È inoltre importante ricordare che l'Europa importa petrolio dai produttori del Medio Oriente attraverso il Canale di Suez da quando l'UE ha imposto sanzioni alla Russia a causa del conflitto in Ucraina. Secondo l'analista di dati sul trasporto merci Vortexa, una deviazione derivante dalle interruzioni del Mar Rosso potrebbe comportare un aumento dal 58% al 129% del tempo normalmente impiegato dalle petroliere per percorrere le principali rotte mondiali, tra cui l'India verso l'Europa e il Medio Oriente verso l'Europa.

Il momento non potrebbe essere peggiore, proprio ora che l'inverno inizia a farsi sentire in Europa, con potenziali interruzioni dell'approvvigionamento energetico e conseguenti possibili ripercussioni dirette sulle famiglie.

Interruzioni della catena di approvvigionamento

Oltre il 15% del traffico marittimo mondiale passa per il Mar Rosso, che diventa così una delle vie d'acqua strategiche più importanti al mondo. Circa 123,5 milioni di tonnellate di merci sono state scambiate attraverso il Mar Rosso e più di 22.000 navi lo hanno attraversato nel 2022, secondo gli ultimi dati. Complessivamente, ben il 12% dei volumi di commercio globale utilizza questa rotta commerciale.

Tuttavia, a causa delle perturbazioni, le imprese di navigazione mondiali stanno utilizzando una rotta più lunga, evitando il Mar Rosso e aggirando il Capo di Buona Speranza. Ciò sta comportando un'impennata delle tariffe di spedizione, in quanto il costo per container è aumentato notevolmente. Inoltre, la deviazione aggiunge circa 10 giorni o 3.500 miglia nautiche alla distanza abituale, con conseguente aumento dei premi assicurativi. Secondo Xeneta, le tariffe di trasporto tra l'Estremo Oriente e il Nord Europa sono aumentate del 124%.

Di conseguenza, tutti i beni e le merci che viaggiano in container non solo arriveranno a destinazione in ritardo, ma il prezzo rifletterà l'aumento dei costi. Ciò si tradurrà in un aumento dei prezzi sugli scaffali che, a sua volta, porterà a un aumento generale dell'inflazione.

Inflazione e tassi d'interesse ancora elevati

Secondo Allianz Trade, le interruzioni potrebbero causare un aumento dello 0,7% dell'inflazione in Europa, che potrebbe ritardare ulteriormente la ripresa dopo il grave rallentamento economico nella regione. Ciò potrebbe anche costringere la Banca Centrale Europea (BCE) a mantenere i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo, per non vanificare gli sforzi compiuti finora per combattere l'inflazione.

Le prospettive dell'inflazione europea sono migliorate di recente, ma la strada da percorrere è ancora lunga. In Germania, l'inflazione dei prezzi al consumo è aumentata del 3,8% a dicembre, rispetto al 2,3% di novembre. Anche la Francia ha registrato un aumento dell’inflazione, che è arrivata al 4,1% a dicembre contro il 3,9% di novembre.

L'aumento dei prezzi dell'energia e le perturbazioni della catena di approvvigionamento potrebbero aumentare le attuali preoccupazioni economiche dei Paesi europei. Ciò significa che le tensioni nel Mar Rosso potrebbero avere gravi conseguenze per l'Europa in particolare e per il mondo in generale.