Mar Rosso, ribelli Houthi attaccano nave da guerra statunitense

L'azione in risposta ai raid di Washington e Londra. Il segretario di Stato britannico alla Difesa: "Comportamento inaccettabile. Valuteremo altre azioni"

I ribelli Houthi dello Yemenhanno lanciato missili contro una nave da guerra statunitense nel Mar Rosso, in risposta ai raid effettuati da giovedì 11 gennaio da Washington e Londra.

Si tratta del primo attacco da parte degli Houthi riconosciuto dagli Stati Uniti, dopo settimane di assalti alle navi nel Mar Rosso.

Il missile degli Houthi, proveniente dalla città portuale di Hodeida, era diretto allo USS Laboon, cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke che opera nella parte meridionale del Mar Rosso, secondo quanto riportato dal comando centrale dell'esercito americano: "Un missile da crociera antinave è stato lanciato dalle aree militanti Houthi dello Yemen, sostenute dall'Iran, verso la USS Laboon. Non sono stati segnalati feriti o danni." Il missile è stato abbattuto da un caccia statunitense.

Gran Bretagna: "Valutiamo ulteriori azioni"

Il segretario di Stato britannico alla Difesa Grant Shapps ha dichiarato di monitorare la situazione molto da vicino.

"Il comportamento degli Houthi nel Mar Rosso è assolutamente inaccettabile. Terremo gli occhi aperti nel caso dovessimo intraprendere ulteriori azioni, cosa che prenderemo in considerazione".

I raid di Usa e Gb

I ribelli Houthi accusano gli Stati Uniti di aver bombardato per il terzo giorno consecutivo loro posizioni a Hodeida, in risposta agli attacchi che gli insorti - sostenuti dall'Iran - sferrano alle navi mercantili in transito nel Mar Rosso, un corridoio cruciale per il commercio di energia e merci dall'Asia e il Medio Oriente al Canale di Suez verso l'Europa.

Di recente il presidente statunitense Joe Biden ha dichiarato che “non esiterà a prendere ulteriori misure per proteggere il nostro popolo e il libero flusso del commercio internazionale, se necessario”.