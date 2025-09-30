PUBBLICITÀ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno dichiarato martedì la fine della cultura "woke" nelle forze armate davanti a centinaia di alti ufficiali militari del Paese convocati in Virginia da tutto il mondo all'ultimo minuto.

Hegseth ai vertici militari: "Se non vi piace il nuovo corso, dimettetevi"

Hegseth ha annunciato nuove direttive per le truppe che includono standard "di genere neutro" o "di livello maschile" per l'idoneità fisica, mentre Trump si è vantato delle capacità nucleari degli Stati Uniti e ha criticato il precedente capo di Stato Joe Biden: "Dobbiamo essere così forti che nessuna nazione oserà sfidarci, così potenti che nessun nemico oserà minacciarci", ha detto Trump. "E così capaci che nessun avversario possa anche solo pensare di batterci".

Il discorso di Hegseth alla base del Corpo dei Marines degli Stati Uniti a Quantico, vicino a Washington, si è concentrato principalmente sui suoi punti di riferimento di lunga data. Ha ripetuto in questo senso che i capi militari dovrebbero "fare la cosa più onorevole e dimettersi" se non gradiscono il suo nuovo approccio.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Ammiragli e generali statunitensi provenienti da zone di conflitto in Medio Oriente e altrove sono stati convocati per una conferenza su razza e genere nelle forze armate. L'evento ha evidenziato come le guerre culturali siano emerse come uno dei principali punti all'ordine del giorno del Pentagono, anche a fronte di ampie preoccupazioni per la sicurezza globale.

Il discorso di Hegseth è stato pronunciato dopo che lo stesso segretario alla Difesa, che ha insistito sull'importanza della letalità, ha intrapreso diverse azioni insolite, tra cui la decisione di tagliare il numero di ufficiali generali e licenziare altri alti dirigenti militari.

Allentamento delle regole e delle protezioni sul bullismo

Durante il suo discorso, durato quasi un'ora, Hegseth ha affermato che le forze armate statunitensi hanno promosso troppi leader per ragioni sbagliate, basate sulla razza, sulle quote di genere e sulle "prime volte storiche. L'era della leadership politicamente corretta e troppo attenta, che non ferisce i sentimenti di nessuno, finisce ora a tutti i livelli", ha dichiarato.

Il membro dell'amministrazione di Washington ha quindi annunciato la volontà di allentare le regole disciplinari e le protezioni contro il nonnismo, concentrandosi sulla rimozione di molti dei meccanismi che l'esercito aveva attuato dopo numerosi scandali e indagini.

Hegseth ha poi fatto sapere di voler attuare una revisione delle "definizioni di leadership tossica, di bullismo e di nonnismo per dare ai leader la possibilità di far rispettare gli standard senza temere punizioni".

I vertici dell'esercito statunitense ascoltano il discorso del presidente Donald Trump alla Marine Corps Base a Quantico Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

In questo senso, si punta a "modifiche sulla conservazione di informazioni negative nei registri del personale che consentano ai leader con infrazioni perdonabili o minori di non essere gravati da tali infrazioni per sempre. Le persone commettono errori anche in buona fede, e questi non dovrebbero segnare un'intera carriera", ha detto Hegseth. "Altrimenti, cerchiamo solo di non commettere errori".

Il mobbing e la leadership tossica hanno rappresentato la causa confermata di numerosi suicidi militari negli ultimi anni. Tra questi c'è stato quello di Brandon Caserta, un giovane marinaio che è stato spinto dal bullismo a uccidersi nel 2018. Un'indagine della Marina ha rilevato che la "nota belligeranza, volgarità e sfacciataggine del supervisore di Caserta ha probabilmente contribuito in modo significativo alla decisione del marinaio di porre fine alla propria vita".

"L'etica del guerriero" e la "pace attraverso la forza"

Hegseth ha anche criticato gli standard di idoneità fisica e di preparazione, le politiche ambientali e le truppe transgender, mentre ha parlato dell'attenzione sua e di Trump per "l'etica del guerriero" e per la "pace attraverso la forza". Ha quindi attaccato le precedenti amministrazioni per aver indicato al dipartimento che "la nostra diversità è la nostra forza", definendo tale posizione una "folle falsità".

"Hanno dovuto presentare dichiarazioni roboanti sulle persone Lgbtq+. È stato detto loro che femmine e maschi sono la stessa cosa, o che i maschi che pensano di essere femmine sono del tutto normali", ha detto, aggiungendo all'elenco delle politiche sbagliate anche i requisiti sui vaccini anti-Covid.

Il segretario alla Difesa ha precisato che non si tratta di impedire alle donne di servire, "ma quando si tratta di un lavoro che richiede potenza fisica per essere svolto in combattimento, gli standard devono essere elevati e neutrali rispetto al genere. Se le donne possono farcela, ottimo, altrimenti è così. Se questo significa che nessuna donna si qualifica per alcune operazioni di combattimento, così sia. Non è questo l'intento, ma potrebbe essere il risultato".