Il sistema scolastico ungherese non è riuscito a integrare efficacemente i bambini ucraini rifugiati, ma grazie all'iniziativa di due rifugiati ucraini è nata la prima scuola bilingue ucraina d'Europa. "I bambini ucraini sono traumatizzati dalla guerra, ma desiderano studiare"

Da settembre, a Budapest è stata aperta l'unica scuola bilingue d'Europa per i bambini ucraini rifugiati, che permette agli studenti di ottenere sia un certificato accettato nel Paese ospitante - in questo caso ungherese - sia un certificato ucraino. L'Ong Casa delle tradizioni ucraine ha lavorato per due anni per organizzare e accreditare la struttura, che ha ricevuto l'impulso finale dall'incontro personale tra Viktor Orbán e Volodymyr Zelensky.

La scuola ungherese non ha promosso l'integrazione

La Casa ucraina delle tradizioni è una società a responsabilità limitata senza scopo di lucro, cofondata e gestita da una coppia di ucraini precedentemente arrivati in Ungheria, Serhiy Beskorovany e sua moglie Olenna.

Serhiy e Olenna si sono accorti che gli studenti ucraini iscritti all'istruzione ungherese non si integravano in modo efficace o del tutto, non imparavano la lingua e questo si rifletteva sulla resa scolastica: o prendevano brutti voti o dovevano ripetere un anno.

Oltre alle difficoltà linguistiche, la situazione non è stata aiutata dal fatto che i programmi di studio ucraini e ungheresi sono strutturati in modo molto diverso: mentre nel sistema ungherese gli stessi argomenti vengono ripetuti più volte con una complessità crescente, il programma ucraino insegna blocchi in una sequenza lineare, ha spiegato Olenna a Euronews.

Solo a partire dalla dodicesima classe, i due curricula si equivalgono.

Serhiy Beskorovany e sua moglie Olenna

Infine, Olenna sottolinea che gli ucraini rimasti in Ungheria hanno smesso di andare in altri Paesi soprattutto perché vedono la loro situazione come temporanea e vogliono tornare in Ucraina quando la guerra sarà finita. Per questo motivo, molti non hanno nemmeno provato a frequentare la scuola ungherese, optando invece per l'istruzione online fornita dallo Stato ucraino, ma che aveva anche i suoi svantaggi. Ai padri non era permesso lasciare l'Ucraina, le madri cercavano di trovare lavoro e i bambini erano lasciati soli nell'appartamento con i loro traumi e i loro schermi.

"Quando finalmente aprimmo la scuola, passai in rassegna le classi e feci brevi domande: da dove venite, dove avete studiato finora?", racconta Serhiy, mostrando una tipica storia di fallimento dell'integrazione scolastica.

Nella scuola bilingue ungherese-ucraina, hanno scoperto che, curiosamente, imparare l'ungherese con altri bambini ucraini era più facile perché la lingua non isolava i bambini ucraini dagli altri.

I bambini hanno bisogno di sostegno per superare il trauma della guerra

Olenna sottolinea anche che i bambini che hanno scelto la strada dell'istruzione a distanza hanno già trascorso un totale di quattro anni lontano dalla scuola e quindi dai loro gruppi di coetanei: due a causa del Covid e due a causa della guerra.

Inoltre, molti dei bambini ucraini rifugiati sono gravemente traumatizzati.

"I bambini che provengono dall'Ucraina orientale hanno avuto le case bombardate e quindi non hanno un posto dove tornare", dice Olenna, dando un'idea dei ricordi che i loro studenti devono superare.

I bambini che hanno vissuto i bombardamenti vanno in panico al suono di un aereo o di un elicottero e si spaventano per un botto più forte Olenna

"La terza categoria è quella dei bambini provenienti dai territori occupati dalla Russia. Questi bambini sono stati affamati e maltrattati, possono soffrire di gravi ansie se il loro cibo è un po' in ritardo, e devono essere trattati con particolare attenzione per riportarli a un'infanzia normale".

Nella scuola, questi traumi sono trattati da due psicologi, uno per i bambini della scuola primaria e uno per quelli più grandi. Ma è utile anche che a tenere le lezioni siano insegnanti ucraini rifugiati che sanno esattamente cosa hanno passato questi bambini e possono trattarli con la giusta empatia.

Lo Stato ungherese aiuta, ma non basta

Gli stipendi degli operatori, psicologi e insegnanti, sono pagati dallo Stato ungherese, ma tutti gli altri costi - dalla manutenzione dell'edificio all'acquisto di materiale didattico - sono coperti dalla Casa ucraina delle tradizioni, che gestisce la scuola con il sostegno di enti di beneficenza, aziende ucraine e organizzazioni umanitarie internazionali.

Serhiy ha dichiarato a Euronews di essere molto grato allo Stato ungherese, aggiungendo che la straordinaria disponibilità delle autorità ungheresi li ha aiutati a ottenere tutti i permessi necessari a iniziare l'attività in meno di due mesi.

Inna Petrenko, insegnante di fisica presso la scuola

La scuola impiega circa 30 insegnanti, la maggior parte dei quali di madrelingua ucraina. Inna Petrenko insegna fisica e dice di aver avuto un altro lavoro in Ungheria prima dell'apertura della scuola, ma non vuole parlarne. Sottolinea invece quanto sia felice di essere tornata a svolgere la sua professione e quanto i suoi figli si divertano a stare di nuovo insieme.

"Credo che ora i bambini vogliano imparare di più", dice Inna, "hanno imparato online, senza comunicare con i loro coetanei. Vedo che sono felici di incontrare di nuovo altri bambini e insegnanti, di leggere e parlare invece di guardare lo schermo".

Uno zaino e la sorella: la storia di Veronika

Veronika, quindici anni, è arrivata in Ungheria nella primavera del 2022 con un piccolo zaino, quattro cambi di vestiti e sua sorella, senza i suoi genitori.

Un'adolescente sorridente, che ha chiaramente fatto molto per ambientarsi in Ungheria. Ha frequentato quattro scuole e dice che "non erano male, ma l'atmosfera qui è completamente diversa".

"È stato un periodo difficile, ma sento di essere cresciuta, di essere diventata più forte, di aver imparato a controllare le mie emozioni".

Veronika Babkina, rifugiata ucraina in Ungheria

La ragazza si è affezionata all'Ungheria e vorrebbe continuare a studiare qui. "Posso aiutare il mio Paese da qui", aggiunge in modo determinato.

Quattrocento su cinquemila

I rifugiati ucraini in molti Paesi devono affrontare problemi simili. Nonostante ciò, solo l'Ungheria ha fatto qualcosa per cercare di affrontare il problema.

Lezione di ginnastica nella scuola

Serhiy ricorda più volte le parole del primo ministro ungherese Viktor Orbán dopo i colloqui con il presidente Zelensky sulla scuola bilingue ucraina. "Ha detto che l'Ungheria avrebbe finanziato tutte le scuole ucraine necessarie"

Secondo le stime delle Nazioni Unite, in Ungheria ci sono 10 mila bambini ucraini in età scolare, anche se i coniugi Beskorovany affermano che il numero reale potrebbe essere solo la metà, ovvero 5 mila. Olenna stima che tre quarti di loro stiano studiando l'istruzione ucraina online a casa, da soli, per quanto imparano.

La scuola e il ginnasio bilingue ungherese-ucraino di Chepel conta attualmente quattrocento studenti.