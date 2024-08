L'Onu ha chiesto un'immediata de-escalation degli attacchi tra Israele e Libano. Intanto la tensione in Palestina resta alta dopo un attacco di coloni israeliani a un villaggio in Cisgiordania

PUBBLICITÀ

Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha espresso la sua preoccupazione per l'intensità degli attacchi transfrontalieri lungo la Linea Blu tra Israele e Libano.

Guterres ha chiesto un'immediata attenuazione delle tensioni che "mettono a rischio sia la popolazione libanese che quella israeliana, oltre a minacciare la sicurezza e la stabilità regionale".

La Linea Blu è una linea non ufficiale che separa Israele e Libano implementata dall'Onu nel 2000. Non funge da confine ma è una linea di demarcazione per determinare se le truppe israeliane si fossero completamente ritirato dal Libano.

Oltre 600 mediatori dell'Unifil sulla Linea Blu

Oltre 600 mediatori della Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) continuano la loro missione, come previsto dal mandato del Consiglio di sicurezza, presso la base spagnola Miguel de Cervantes a Marjayoun, nel sud del Libano.

I cosiddetti Caschi Blu in missione di pace per l'Onu, di cui fanno parte civili, militari e poliziotti, uomini e donne, sono incaricati di portare ogni giorno l'acqua alle postazioni avanzate sulla Linea Blu.

"Mentre l'Unifil continua a svolgere le attività previste dal suo mandato in queste difficili circostanze, il Coordinatore speciale per il Libano, Jeanine Hennis-Plasschaert, e il capo della missione dei mediatori in Libano, Aroldo Lázaro, continuano i loro contatti con le parti per mettere in atto una de-escalation", dice Stéphane Dujarric, portavoce di Guterres.

"Alla fine ci si abitua", dice il caporale Daniel Ramírez che, con i suoi colleghi convive con i regolari scontri tra Hezbollah e Israele. "Veniamo in missione e questo è tutto ciò che facciamo".

A seguito di un incidente avvenuto all'inizio di agosto in cui sono rimasti feriti tre mediatori, l'Unifil ricorda a tutte le parti la responsabilità di evitare danni ai Caschi Blu. L'Onu continua ad aumentare i suoi sforzi di soccorso, ma Dujarric ammette che le risposte umanitarie sono minate dai vincoli di finanziamento e chiede risorse aggiuntive.

"Nel frattempo, i nostri colleghi ci dicono che le crescenti ostilità negli ultimi tempi non hanno avuto un impatto umanitario significativo. Tuttavia, il conflitto in corso continua a colpire duramente i civili su entrambi i lati della Linea Blu", ha dichiarato Dujarric che ha invitato tutte le parti a seguire e a rispettare gli obblighi previsti dal diritto umanitario internazionale, sottolineando la necessità di proteggere sempre i civili, compresi i bambini, e le infrastrutture civili.

Le conseguenze degli attacchi tra Israele e Libano

Ma la tensione tra i due Paesi resta alta. Dopo una breve tregua dopo gli attacchi tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah, lunedì sono ripresi i combattimenti.

I media statali e i testimoni hanno riferito che gli attacchi israeliani hanno preso di mira il villaggio libanese di confine di Tair Harfa e un'area della città costiera di Sidone lunedì pomeriggio.

Oltre a colpire membri di Hezbollah, Israele ha occasionalmente preso di mira membri di Hamas e di altri gruppi armati palestinesi in Libano. Non ci sono state notizie immediate di altre vittime. Nel tardo pomeriggio di lunedì, Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira attrezzature di sorveglianza militare nel nord di Israele con l'esplosione di un drone.

Gli attacchi a Gaza e in Cisgiordania

Nove i morti nel nord di Gaza, secondo la Difesa palestinese, a seguito di un attacco israeliano. Cinque persone sono state uccise in un attacco all'edificio Al-Taj in Yarmouk Street che ha provocato anche numerosi feriti, riporta Al Jazeera. Altri quattro sono morti in un attacco su Jaffa Street, nel quartiere Tuffah.

Ma l'Idf afferma di emettere ordini di evacuazione per cercare di proteggere i civili mentre porta avanti operazioni contro Hamas e altri gruppi armati. Ieri mattina lo stato ebraico ha affermato che le truppe stavano continuando a "smantellare le infrastrutture terroristiche" ed "eliminare i terroristi" alla periferia di Deir al-Balah.

In Cisgiordania un uomo palestinese di 40 anni è stato ucciso durante un attacco dei coloni israeliani al villaggio di Wadi Rahal, a sud di Betlemme. Il ministero della Sanità palestinese ha parlato anche di tre feriti. I coloni, secondo l'agenzia Wafa, sono entrati nel villaggio e hanno attaccato diverse case abitate da civili.

PUBBLICITÀ

Gli appelli di Papa Francesco

Anche Papa Francescocontinua i suoi appelli per la pace. In un incontro in Vaticano con i familiari delle vittime dell'incidente avvenuto a Beirut quattro anni fa il Pontefice ha accusato la politica fallimentare che mette in secondo piano l'umanità.

"Il Libano è, e deve restare, un progetto di pace", ha detto offrendo il suo supporto e le sue preghiere al popolo libanese.