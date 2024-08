Jannik sinner vince l'Atp di Cincinnati: sconfitto Tiafoe 7-6, 6-2

Di euronews

Jannik Sinner è il primo tennista italiano a vincere il torneo di Cincinnati. In finale ha sconfitto in due set lo statunitense Frances Tiafoe. La vittoria consolida la sua posizione al numero uno della classifica Atp

Jannik Sinner ha sconfitto Frances Tiafoe in due set nella finale del torneo di Cincinnati. Il tennista azzurro, numero uno al mondo, ha ottenuto la sua quinta vittoria della stagione battendo lo statunitense per 7-6 (7/4), 6-2 in 1 ora e 36 minuti.

Con la vittoria di Cincinnati, Jannik Sinner ha sollevato il suo terzo trofeo Atp Masters e consolida il suo vantaggio al primo posto sul numero due Djokovic, vincitore del torneo nel 2023 che non ha partecipato per difendere il titolo quest'anno, e sul numero tre Carlos Alcaraz eliminato ai sedicesimi di finale.

Grazie alla finale il tennista Usa Tiafoe nella top-20 della classifica. Ha salvato tre match point prima che Sinner conquistasse il suo 15mo titolo in carriera. Cincinnati è il quinto trofeo del 2024 per il 23enne italiano, che ha iniziato la stagione con un titolo dell'Australian Open.

"Sono felice, è stata una settimana molto difficile", ha detto il Sinner. "È stata dura mentalmente, ma ho cercato di fare del mio meglio. "Frances e io eravamo entrambi stanchi dalle semifinali (giocate ieri) e c'era molta tensione. Sono solo contento di aver mantenuto il mio livello nei momenti importanti. Ho gestito bene le situazioni in campo. Ci sono stati molti alti e bassi ma è normale. Nei momenti importanti di ogni partita ho giocato bene."

Sinner: dopo Cincinnati verso gli Us Open

Con questa vittoria, Sinner si presento agli US Open, che inizieranno il 26 agosto, come grande favorito, e con oltre duemila punti di vantaggio sul numero due al mondo Novak Djokovic.

"Sono davvero stanco", ha detto Tiafoe a Sinner congratulandosi dopo il match. "Non sono abituato a giocare così tante partite come voi 'grandi'." I due hanno duellato per quasi un'ora nel set di apertura, con l'italiano che ha fatto 10 ace prima di arrivare al tie-break.

Nel secondo set, in vantaggio per 4-1, Sinner ha dovuto ancora combattere con Tiafoe che ha salvato tre match point per salire a 5-2 prima che Sinner riuscisse a conquistare il set, la partita e la vittoria a Cincinnati: è il primo italiano a centrare quest'obiettivo.