Il 9 agosto, la polizia ha scoperto il corpo di una tirocinante di 31 anni presso l'istituto statale R.G. Kar Medical College. Arrestato un volontario della polizia che lavorava nell'ospedale

Gli operatori sanitari indiani hanno iniziato uno sciopero in tutto il Paese per protestare contro lo stupro e l'uccisione di una tirocinante in un ospedale statale a Calcutta, nello Stato del Bengala Occidentale.

Lo sciopero di sabato è stato indetto dall'Associazione Medica Indiana, che ha dichiarato che tutti i servizi non essenziali negli ospedali saranno chiusi in tutto il Paese per 24 ore.

"C'è una rabbia che ribolle da tempo tra i medici, tra le donne, tra tutti gli operatori sanitari, per il fatto di non essere trattati con rispetto dal pubblico, dai media e dal governo", ha dichiarato il ginecologo Tripti Sharan.

"Questo stupro ha scosso la nostra fiducia nel sistema".

Presidio degli oeratori sanitari a Prayagraj in seguito allo stupro e all'uccisione di una dottoressa tirocinante, 17 agosto 2024 Rajesh Kumar Singh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Alle proteste per chiedere un ambiente di lavoro più sicuro hanno partecipato migliaia di persone, soprattutto donne.

"Ci sono molte criticità. La prima è la sicurezza delle donne, soprattutto nei luoghi di lavoro. Non sono favorevoli alle donne che lavorano. Non ci sono stanze di servizio, la sicurezza è discutibile", ha detto una manifestante senza nome.

Cosa è successo

Il 9 agosto, la polizia ha scoperto il corpo di una tirocinante di 31 anni nella sala seminari dell'ospedale statale R.G. Kar Medical College and Hospital.

Un volontario della polizia che lavorava nell'ospedale è stato arrestato in relazione al crimine, ma la famiglia della vittima sostiene che si sia trattato di uno stupro di gruppo e che siano coinvolte più persone. L'autopsia ha confermato la violenza sessuale.

Il caso è al vaglio degli investigatori federali dopo che i funzionari del governo statale sono stati accusati di aver gestito male le indagini.

"Credo che sia il modo in cui stiamo crescendo i nostri ragazzi a essere discutibile", ha dichiarato la dottoressa Shalini Pandey, membro dell'Associazione medica indiana. "Dalla base dobbiamo cambiare la mentalità delle persone, il modo in cui guardano una ragazza quando cammina per strada".

La violenza sessuale contro le donne è un problema diffuso in India.

Secondo il National Crime Records Bureau, nel 2022 la polizia ha registrato 31.516 denunce di stupro, con un aumento del 20% rispetto al 2021.