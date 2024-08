Gareggiare per due: le olimpioniche incinte rompono il tabù a Parigi

Di Euronews Agenzie: AP

Le atlete in attesa non hanno rinunciato alle Olimpiadi di quest'anno a Parigi. Diversi studi rivelano quanto le donne possano spingersi oltre la gravidanza

Molti atleti olimpici si collegano a Instagram per condividere notizie sulle loro imprese, prove, vittorie e dolori. Dopo la conclusione della sua gara di scherma la scorsa settimana, l'egiziana Nada Hafez ha condiviso qualcosa in più. L'atleta ha rivelato di aver praticato la scherma per due anni e di essere incinta da sette mesi.

"Quelle che a voi sembrano due giocatrici sul podio, in realtà erano tre!" ha scritto Hafez come didascalia di una foto emozionante che la ritrae durante il match. "Eravamo io, la mia concorrente e il mio piccolo bambino che deve ancora venire al mondo!".

La madre - e il bambino - hanno concluso la gara al 16° posto, il miglior risultato di Hafez in tre Olimpiadi.

Un giorno dopo, un'arciera azera ha rivelato su Instagram di aver gareggiato al sesto mese e mezzo di gravidanza. Yaylagul Ramazanova ha dichiarato all'agenzia cinese Xinhua News di aver sentito il suo bambino scalciare prima di tirare - e di aver tirato un 10, il massimo dei punti.

In passato ci sono state olimpioniche e paralimpioniche incinte, anche se il fenomeno è raro per ovvie ragioni. Tuttavia, la maggior parte delle storie riguardava atlete che gareggiavano molto prima della gravidanza, o che non erano nemmeno abbastanza avanti per sapere di essere in attesa.

Prendiamo la stella del beach volley statunitense Kerri Walsh Jennings, che ha vinto la sua terza medaglia d'oro mentre era inconsapevolmente incinta di cinque settimane del suo terzo figlio.

"Mentre mi lanciavo senza paura e cercavo l'oro per il nostro Paese, ero incinta", ha detto al programma "Today" dopo i Giochi di Londra del 2012.

Lei e suo marito Casey (anche lui giocatore di beach volley) avevano iniziato a provare a concepire solo poco prima delle Olimpiadi, ha detto, pensando che ci sarebbe voluto del tempo. Ma si sentiva diversa e la compagna di pallavolo Misty May Treanor le ha detto: "Probabilmente sei incinta".

"È sicuro allenarsi e competere a un livello molto alto"

Secondo gli esperti, è logico che le atlete incinte stiano superando i limiti, in quanto si sviluppano sia l'atteggiamento che le conoscenze su ciò che le donne possono fare durante la gravidanza.

"È una cosa che vediamo sempre più spesso" ha detto Kathryn Ackerman, medico sportivo e co-presidente della task force sulla salute delle donne del Comitato olimpico e paralimpico statunitense. "Le donne stanno sfatando il mito che non si può fare esercizio ad alto livello quando si è incinta".

Ackerman fa notare che i dati a disposizione sono pochi e quindi le decisioni prese in passato in materia sono state spesso arbitrarie. Ma, ha detto, "i medici ora raccomandano che se un'atleta è in buone condizioni durante la gravidanza e non ci sono complicazioni, allora è sicuro allenarsi e competere a un livello molto alto". Un'eccezione, dice, potrebbe essere rappresentata dalle gare di sci, dove il rischio di una brutta caduta è elevato.

Gareggiare durante la gravidanza: sfida fisica e emotiva

Ma nella scherma, dice la Ackerman, che ha sede a Boston, ci sono chiaramente imbottiture protettive per le atlete, e negli sport meno faticosi dal punto di vista fisico, come il tiro con l'arco o il tiro a segno, non c'è assolutamente alcun motivo per cui una donna non possa gareggiare.

Naturalmente non si tratta solo di una questione di forma fisica. È una questione profondamente emotiva. Decidere se e come gareggiare mentre si cerca di mettere su famiglia è un calcolo spinoso che gli atleti maschi semplicemente non devono prendere in considerazione, almeno non nello stesso modo.

Basta chiedere a Serena Williams, che ha notoriamente vinto gli Australian Open nel 2017 mentre era incinta del suo primo figlio. Circa cinque anni dopo, quando ha voluto provare ad avere un secondo figlio, si è allontanata dal tennis - una decisione straziante.

"Credetemi, non avrei mai voluto dover scegliere tra il tennis e una famiglia", ha scritto la Williams - che ha vinto quattro ori olimpici - in un articolo su Vogue. "Non credo sia giusto. Se fossi un uomo, non sarei qui a scrivere".

Williams ha dato il benvenuto ad Adira River Ohanian nel 2023, che si aggiunge alla sorella maggiore Olympia.

Sacrificio e coraggio

La scelta di combinare maternità e carriera sportiva comporta molti fattori, che variano a seconda dello sport e del Paese. Franchina Martinez, 24 anni, che gareggia nell'atletica leggera per la Repubblica Dominicana, afferma che nel suo Paese sono più numerose le atlete che si ritirano prima del tempo rispetto agli atleti maschi, e uno dei motivi è la gravidanza.

"Quando rimangono incinte, credono di non poter tornare, a differenza di quanto accade nei Paesi più sviluppati, dove potrebbero farlo", ha detto Martinez. "Così abbandonano lo sport, non tornano a gareggiare o non sono più le stesse".

Per il bene della sua carriera, ha detto, non ha intenzione di avere figli nel prossimo futuro: "Finché potrò evitarlo per il bene del mio sport, lo rimanderò perché non sono ancora pronta per questo".

Nella sede della scherma parigina, durante il fine settimana, i fan erano divisi tra l'ammirazione per il coraggio e la determinazione di Hafez e le speculazioni sul fatto che fosse rischioso: "Ci sono sicuramente sport meno violenti", ha detto Pauline Dutertre, 29 anni, che ha gareggiato nel circuito internazionale di sciabola fino al 2013. "Dopo tutto, è uno sport da combattimento".

"In ogni caso", ha osservato, "è coraggioso. Anche senza arrivare sul podio, quello che ha fatto è stato coraggioso".

Casey Kaufhold, un'atleta statunitense che si è guadagnata il bronzo nella categoria a squadre miste, ha detto che è stato "davvero bello" vedere la sua collega azera raggiungere il suo obiettivo: "Ha tirato molto bene e penso che sia davvero bello perché anche la mia allenatrice è una madre e sta facendo molto per sostenere i suoi figli anche quando è lontana".