Non solo gare. A Parigi si è tenuto il gala celebrare i valori sociali dello sport. Ospiti d'eccezione Lewis e Phelps

A margine delle Olimpiadi, si è tenuto un gala in cui i campioni olimpici Carl Lewis e Michael Phelps e la Squadra Olimpica dei Rifugiati del Cio sono stati premiati per i loro servizi allo sport.

L'obiettivo dell'evento "Sports for Peace" era quello di celebrare i valori sociali dello sport e di onorare personalità sportive selezionate per il loro significativo impegno caritatevole in cause sociali.

Tra gli ospiti c'erano alti funzionari del Cio e personalità sportive attuali ed ex. L'evento è stato ospitato da Sports for Peace, una piattaforma in cui gli atleti possono riunirsi e promuovere valori come il fair play, la tolleranza e gli ideali olimpici di pace e libertà.

Numerose star hanno sfilato sul tappeto rosso davanti all'hotel Four Seasons George V di Parigi. Sharon Stone ha fatto i salti di gioia quando ha visto Carl Lewis ed è rimasta senza parole quando è entrato Michael Phelps.

Molti hanno condiviso l'entusiasmo di Stone per i due leggendari atleti olimpici. Phelps e Lewis sono stati premiati per il loro eccezionale contributo allo sport e alla filantropia.

Il ciclista Masomah Ali Zada ha ritirato il premio a nome della Squadra Olimpica dei Rifugiati del Cio. Mentre Phelps ritirava il premio, l'olimpionico dei record ha dichiarato che il suo obiettivo è promuovere uno stile di vita sano e insegnare alle famiglie le tecniche di nuoto.

Stone, presidente onorario di Sports for Peace, ha affermato che la pace può essere raggiunta sensibilizzando l'opinione pubblica su figure influenti come Phelps e Lewis.

Una sessione di allenamento individuale con Lewis è stata acquistata all'asta per la Carl Lewis Foundation. La fondazione sostiene un'ampia gamma di attività, tra cui la sensibilizzazione alla donazione di organi.