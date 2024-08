Di Euronews

Il Segretario della Difesa Austin ha annullato la richiesta di patteggiamento per la mente degli attacchi contro le Torri Gemelle e il Pentagono. Dopo la notizia repubblicani e famiglie delle vittime avevano criticato l'amministrazione Biden

PUBBLICITÀ

Il Segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin venerdì ha annullato un accordo di patteggiamento raggiunto all'inizio della settimana per la mente degli attentati dell'11 settembre 2001 Khalid Sheikh Mohammed e i sue due complici, Walid bin Attash e Mustafa al-Hawsawi, accusati degli attacchi. Ripristinata dunque la richiesta di pena di morte.

La mossa arriva due giorni dopo che la commissione militare di Guantanamo Bay, a Cuba, ha annunciato che l'ufficiale nominato per supervisionare il tribunale di guerra, il generale di brigata in pensione Susan Escallier, ha approvato i patteggiamenti per i tre uomini ritenuti responsabili della strage che oltre venti anni fa ha sconvolto gli Stati Uniti e il mondo intero.

Le critiche delle famiglie delle vittime e dei repubblicani

Nelle lettere inviate alle famiglie delle quasi tremila persone uccise negli attacchi di Al-Qaeda si legge che il patteggiamento prevedeva che i tre avrebbero scontato al massimo l'ergastolo. In un'ordinanza pubblicata venerdì sera, Austin ha scritto che "alla luce dell'importanza della decisione", ha deciso che l'autorità di prendere una decisione sull'accettazione dei patteggiamenti era sua e ha annullato l'approvazione di Escallier.

Alcune famiglie delle vittime dell'attentato hanno condannato l'accordo per aver tagliato ogni possibilità di processi completi e possibili pene capitali. I repubblicani si sono affrettati a criticare l'amministrazione Biden per l'accordo, anche se la Casa Bianca ha dichiarato, dopo l'annuncio, di non esserne a conoscenza.