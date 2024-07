Avvelenamento da cloro in una piscina a Varsavia: 21 ricoverati

21 persone portate in ospedale per sintomi di avvelenamento da cloro - Diritti d'autore EBU

Di Euronews Agenzie: EBU

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Allarme per 21 persone dopo che sono state ospedalizzate a causa di un avvelenamento da cloro in una piscina di Varsavia. Tre persone sono state arrestate, ma gli inquirenti sono a lavoro per far luce sulla vicenda