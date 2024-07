Di یورونیوز فارسی

La sindrome della papera galleggiante è uno squilibrio tra la quantità di impegno impiegata per raggiungere i risultati e il premio ricevuto o la gratificazione raggiunta dal soggetto. Prende il nome dal galleggiamento delle papere, che sembra facile ma che richiede agli animali un grande sforzo

Questo contrasto tra "apparente calma e facilità e sforzo nascosto" è ciò che viene chiamata la cosiddetta "sindrome dell'anatra galleggiante". La sindrome spiega come gli individui, mentre promuovono i loro risultati, compiano contemporaneamente sforzi nascosti e lavorino in modo aggressivo per portare avanti il proprio lavoro.

Nascondere la fatica impiegata per raggiungere i risultati ha un impatto sulla salute

Secondo i ricercatori, si tratta ormai di un fenomeno comune nei moderni ambienti lavorativi e scolastici. Gli individui svolgono troppi compiti e mansioni e non ricevono in cambio ricompense proporzionate. Un tale squilibrio tra sforzi e ricompense causa innumerevoli conseguenze negative come esaurimento, ansia e malattie.

I ricercatori descrivono anche come le persone sotto pressione sociale siano costrette a celebrare i propri successi nascondendo la fatica impiegata. Tale comportamento porta al fatto che gradualmente, la necessità di sforzarsi per raggiungere il successo e raggiungere gli obiettivi viene sottovalutata nella società e, in altre parole, diventa prevalente una sorta di apprendimento sociale problematico.

Secondo gli scienziati, tale comportamento può avere un impatto enorme sullo stato di salute delle persone e pertanto propongono soluzioni per correggere tale comportamento.

Le soluzioni per la sindrome della papera galleggiante

Un team di ricercatori dell'Università della Pennsylvania ha recentemente condotto uno studio su questo argomento. Hanno progettato un modello matematico di apprendimento sociale e hanno utilizzato gli studenti per eseguire il modello e osservarne i risultati.

In questo modello, hanno progettato un mondo in cui le persone cercano di stimare la quantità di impegno necessaria per avere successo in qualsiasi compito, senza essere consapevoli dell'effettivo impegno richiesto per avere successo o delle difficoltà del percorso. I risultati dell'esperimento hanno dimostrato che, credendo che "alcuni ottengono grandi successi senza sforzo", i partecipanti si aspettavano anche ricompense molto maggiori di quelle ricevute per il loro impegno.

Il team ha inoltre scoperto che, anche se le persone ottengono più successo dopo maggiori sforzi, le loro percentuali di successo sono ancora basse perché investono in così tante attività contemporaneamente. In effetti, una delle conseguenze della prevalenza di questa sindrome nella società è che le persone, impegnandosi troppo e provando più attività contemporaneamente, finiscono per avere una bassa percentuale di successo e uno squilibrio tra impegno e ricompensa.

"Questi risultati sono significativi", afferma Errol Akchai, membro dello studio dell'Università della Pennsylvania. "La vita moderna ci chiede costantemente di decidere come dividere il nostro tempo e le nostre energie tra diverse aree della vita, tra cui scuola, lavoro, famiglia e tempo libero. Ma il modo in cui dividiamo il nostro tempo e le nostre energie tra le diverse aree, quante attività diverse svolgiamo in ciascuna area e quali sono i vantaggi, ha effetti profondi sulla nostra salute mentale e fisica".

Il ruolo dei social network

Anche le immagini di "grandi vite" mostrate agli utenti sui social media aumentano la complessità del problema.

"La sindrome dell'anatra galleggiante è spesso esacerbata dai social media e dalle organizzazioni o aziende che mostrano più spesso i successi ma non parlano di fallimenti nei dati o dei tentativi compiuti per raggiungere il successo", afferma Akchai al riguardo.

Cosa si dovrebbe fare per risolvere questo problema?

I ricercatori suggeriscono che dovremmo evitare, per quanto possibile, di omettere i resoconti sugli sforzi compiuti per raggiungere il successo.

Dobbiamo anche promuovere una cultura che permetta di parlare sia dei nostri successi che dei fallimenti. In questo modo possiamo diventare più consapevoli di come ci viene chiesto di fare le cose senza cercare di raggiungere un perfezionismo irrealistico.