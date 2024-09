La sindaca Hidalgo annuncia che i cerchi installati in occasione dei Giochi olimpici rimarranno per sempre sul monumento iconico. Intanto, la Senna continua a destare preoccupazione per i livelli di E.Coli

PUBBLICITÀ

Parigi non sarà mai più la stessa. D'ora in poi uno dei monumenti più famosi al mondo sarà leggermente diverso. Gli anelli olimpici giganti installati sulla Torre Eiffel per i Giochi estivi del 2024 diventeranno un elemento permanente del monumento. Lo ha rivelato sabato la sindaco di Parigi Anne Hidalgo.

“Voglio che le due cose rimangano unite”, ha detto la prima cittadina in un'intervista al quotidiano Ouest-France. È stata una “bella idea”, secondo Hidalgo, combinare l'icona francese per eccellenza, costruita originariamente per l'Esposizione Universale del 1889, con un'icona globale. I cinque anelli intrecciati di blu, rosso, giallo, nero e verde, che rappresentano i diversi continenti, sono stati installati quest'estate tra il primo e il secondo piano della torre, a più di sessanta metri di altezza.

Hidalgo ha fatto sapere di aver informato il presidente francese Emmanuel Macron, ma anche ribadito che la decisione spetta a lei perché la città di Parigi è proprietaria della Torre Eiffel ed è azionista di maggioranza della società che la gestisce. Inoltre, il Comitato Olimpico Internazionale le avrebbe già assicurato il consenso.

Come cambia la Torre Eiffel dopo le olimpiadi

La sindaca ha spiegato che gli anelli attualmente installati sul monumento, larghi 28 metri e alti 13, sono troppo pesanti per resistere ai venti invernali e rimanere in modo permanente, e saranno dunque sostituiti “al più presto” da anelli più leggeri prodotti da ArcelorMittal, il gigante mondiale dell'acciaio che ha realizzato l'attuale set. “Finché possiamo tenere questi, teniamoli; poi ne metteremo altri”, ha detto.

La città dovrà inoltre trovare un sistema per “nascondere” gli anelli quando la Torre Eiffel viene illuminata in occasioni speciali - come per sostenere l'Ucraina nella guerra contro la Russia - perché potrebbe incorrere nelle rigide regole di neutralità dell'Cio.

La Senna dà ancora problemi: rinviate le gare di triathlon

Hildago, sindaca dal 2014, spera di lasciare in eredità alla città non solo il ricordo di un successo per le Olimpiadi e le Paralimpiadi, ma anche la Senna di nuovo accessibile ai bagnanti.

Il fiume però sta dando ancora problemi agli organizzatori dei Giochi paralimpici. Le gare di triathlon paralimpico di Parigi previste per domenica sono state rinviate a causa delle preoccupazioni sulla qualità dell'acqua del fiume a dopo le forti piogge.

Il comitato organizzatore di Parigi 2024 e World Triathlon hanno dichiarato in un comunicato congiunto che le 11 gare di para-triathlon sono in programma per lunedì, se i test dell'acqua lo permetteranno.

Le piogge hanno colpito la capitale francese venerdì e sabato. Le forti piogge causano il deflusso delle acque reflue nel fiume, provocando un aumento dei livelli di batteri, tra cui l'E.Coli. Si tratta del secondo cambiamento programmato per gli eventi di para-triathlon. Inizialmente erano stati programmati su due giorni, domenica e lunedì, ma sono stati spostati alla domenica a causa delle previsioni di pioggia.

L'evento di triathlon individuale maschile durante le Olimpiadi di Parigi è stato ritardato e diverse prove di nuoto sono state annullate a causa degli alti livelli di E.Coli dopo le piogge. Alcuni triatleti olimpici si sono ammalati dopo aver nuotato nella Senna, anche se non è chiaro se ciò sia legato all'acqua del fiume.