Vučić ha riconosciuto che la Serbia ha resistito ad allinearsi al resto dell'Europa nell'imporre sanzioni alla Russia, ma ha detto che Belgrado ha ripetutamente condannato l'invasione dell'Ucraina. Il presidente serbo sostiene che l'ingresso nell'Ue non avverrà entro il 2028

Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha negato di avere stretti legami con l'omologo russo Vladimir Putin e ha respinto l'ipotesi che il suo Paese sia un "cavallo di Troia" per Mosca.

Parlando alla conferenza sulla sicurezza Globesec a Praga, Vučić ha detto di non aver incontrato o parlato con Putin negli oltre due anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

"Sì, abbiamo tradizionalmente ottimi legami e non lo nascondiamo. E non me ne vergogno con la Russia. È sempre stato così tra serbi e russi e siamo l'unico Paese in Europa che non ha imposto sanzioni contro la Russia. E come potete vedere, non ho paura di dirlo apertamente", ha detto. "Nessuno in Europa è d'accordo con me su questo tema, ma tutti in Europa capiscono la mia posizione".

Vučić ha riconosciuto che la Serbia finora ha resistito ad allinearsi al resto dell'Europa nell'imporre sanzioni alla Russia, ma ha detto che Belgrado ha ripetutamente condannato l'invasione dell'Ucraina su piattaforme internazionali come l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Serbia e la Turchia sono gli unici Paesi candidati all'Ue che hanno rifiutato di imporre sanzioni.

"Cinque anni fa, il 30 per cento delle nostre entrate turistiche proveniva dalla Russia. È stato difficile adottare le sanzioni contro la Russia e seguire il Consiglio dell'Ue. È stato difficile, ma l'abbiamo fatto", ha detto il presidente del Montenegro, Jakov Milatović, presente anche lui alla conferenza. Il Montenegro è anche un Paese candidato all'Ue.

Il processo di adesione all'Ue della Serbia

Vučić ha detto di aver avuto una "grande" conversazione con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma ha ammesso che è improbabile che la Serbia diventi uno Stato membro dell'Ue entro il 2028, data in cui alcuni altri Paesi dei Balcani occidentali sperano di entrare nel blocco.

"Non credo che faremo parte dell'Unione europea nel 2028, perché ci sono molte questioni. Prima di tutto, qui abbiamo interessi dell'Unione europea, che di volta in volta sono diversi dai nostri. E credo che se alcuni di noi dovessero diventare membri dell'Ue, ciò non avverrà prima del 2030. Ma questa è solo la mia valutazione", ha detto.

La Serbia, che è diventata un Paese candidato all'Ue nel 2012, ha fatto pochi progressi nei settori dello Stato di diritto e delle riforme democratiche, che sono i principali prerequisiti per l'adesione al blocco dei 27 Paesi.

Serbian President Aleksandar Vučić with his Russian counterpart Vladimir Putin in Belgrade, January 17, 2019

Belgrado deve anche allineare le sue politiche estere a quelle dell'Ue, il che include l'imposizione di sanzioni alla Russia. Durante le proteste dello scorso anno dopo due sparatorie di massa, le richieste di un controllo più severo sulle armi si sono presto trasformate in proteste antigovernative.

I manifestanti erano arrabbiati per il regresso democratico del governo Vučić, accusandolo di crescente autoritarismo, corruzione e legami con la criminalità organizzata.

L'ultimo rapporto di Freedom House classifica i diritti politici della Serbia a 18 su 40, collocandola nella categoria dei regimi ibridi parzialmente liberi, con una tendenza al ribasso verso l'autoritarismo.