La Spagna affronta l'Inghilterra a Berlino per conquistare il quarto titolo europeo, mentre l'Inghilterra spera di porre fine a un'assenza di titoli che dura da 58 anni

Tutto pronto per la finale di Euro 2024 in programma domenica tra Spagna e Inghilterra alle 21.00 all'Olympiastadion di Berlino. La partita di calcio più attesa dell'anno vedrà la squadra migliore affrontare quella più resistente.

L'Inghilterra giocherà una finale in trasferta per la prima volta nella sua storia, con l'opportunità di porre fine a una striscia di 58 anni di assenza di trofei.

I Tre Leoni hanno raggiunto la loro seconda finale europea consecutiva dopo aver perso la precedente in casa contro l'Italia nel 2021. Battere la Spagna significherebbe sollevare il loro primo trofeo europeo.

La Spagna, al contrario, ha l'opportunità di conquistare un quarto titolo e diventare la squadra con più titoli. Al momento è al pari con la Germania con tre Europei vinti.

La Roja è favorita. Hanno vinto tutte e sei le partite del torneo, eliminando avversari di alto livello come Germania e Francia con una serie di prestazioni dominanti.

L'Inghilterra ha zoppicato fino all'atto finale dopo aver subito il primo gol in tutti gli incontri a eliminazione diretta e ha faticato a mostrare il suo vero potenziale, tranne che nella semifinale contro l'Olanda, dove ha sfoderato una prestazione molto più aggressiva, veloce e solida.

Bilancio dei testa a testa: Inghilterra in testa, ma solo per poco

Spagna e Inghilterra si sono scontrate solo 12 volte in partite ufficiali (Coppa del Mondo FIFA, Euro, qualificazioni e Nations League).

L'Inghilterra è andata meglio, con cinque vittorie contro le quattro della Spagna. I pareggi sono stati tre. L'ultimo confronto risale al 2018, Spagna-Inghilterra 2-3 a Siviglia in Nations League.

L'unico ko in tornei importanti è avvenuto 28 anni fa. Il quarto di finale di Euro 1996 vide i padroni di casa dell'Inghilterra sconfiggere la Spagna per 4-2 ai rigori, dopo un pareggio per 0-0 che vide protagonista anche l'attuale manager dell'Inghilterra Gareth Southgate.

L'Inghilterra contro la Spagna è stata anche l'ultima finale della Coppa del Mondo femminile, nel 2023. La Spagna vinse per 1-0.

Spain's Julio Salinas, left, runs towards the England penalty area chased by Gareth Southgate during thei Euro96 quarter-final England vs Spain at Wembley Stadium AP/SANTIAGO LYON

Spagna decisamente in vantaggio per i bookies e gli algoritmi

Secondo Google, la Spagna ha il 40 per cento di probabilità di vincere nei novanta minuti. Il pareggio è al 33 per cento, mentre l'Inghilterra ha solo il 27 per cento di possibilità.

Il divario tra i testa a testa è ancora più ampio. L'algoritmo di OptaAnalyst prevede il 60,38 per cento di possibilità che la Spagna sollevi il trofeo, mentre l'Inghilterra ha il 39,22 per cento.

I bookies sono completamente allineati e danno la Spagna in vantaggio con 8/11 di probabilità di vincere il torneo contro i 13/10 dell'Inghilterra. La Spagna è favorita anche nei novanta minuti, con una quota di 8/5 contro i 13/5 dell'Inghilterra. Il pareggio è quotato 19/10.

Detto questo, l'Inghilterra ha la squadra più quotata del torneo con 1,52 miliardi di euro di valore dei giocatori rispetto alla Spagna, quarta classificata con 966 milioni di euro, secondo Transfermrkt.

Il 17enne prodigio Lamine Yamal può fare la storia (di nuovo)

La Spagna ha il miglior attacco del torneo, con 13 gol segnati, e il maggior numero di giocatori che hanno trovato la rete, 10.

Lamine Yamal - il più giovane giocatore di sempre a partecipare e segnare agli Europei - è stato fondamentale per il gioco della Roja.

L'ala del Barcellona, che compie 17 anni sabato, ha segnato una splendida doppietta nella semifinale contro la Francia e ha realizzato tre assist. Lui e il suo amico 21enne Nico Williams hanno contribuito ad aumentare drasticamente la potenza d'attacco della Spagna.

Spain's Lamine Yamal slides past France's bench after scoring a stunning leveller against Les Bleus in the Euro 2024 semifinal in Munich AP/Hassan Ammar

Parlando della prestazione di Yamal contro la Francia, il suo manager ha descritto il suo gol come "un tocco di genio di un grande giocatore che tutti conosciamo e che dobbiamo far crescere".

"E posso solo consigliargli di continuare ad andare avanti con la stessa umiltà ed etica del lavoro e con i piedi ben saldi a terra. - ha aggiunto il manager - Continuerà a migliorare con lo stesso atteggiamento, la stessa professionalità e la stessa maturità che dimostra durante le partite, nonostante la sua giovane età, che lo fa sembrare più vecchio e più esperto di quanto non sia in realtà. Ma soprattutto deve divertirsi a giocare per noi. Speriamo di poterlo apprezzare per molti anni".

La difesa della Spagna sarà più solida grazie al rientro dalla sospensione di Robin Le Normand e Dani Carvajal.

Harry Kane punta alla medaglia d'oro di Euro 2024

Con tre gol, l'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane è il capocannoniere del torneo e resta in corsa per vincere la medaglia d'oro.

Ha trasformato un rigore per pareggiare la semifinale contro l'Olanda, prima che Ollie Watkins, che ha sostituito Kane nel secondo tempo, segnasse il gol della vittoria nei tempi supplementari.

L'altra grande stella dell'Inghilterra, Jude Bellingham, ha segnato due gol finora, compreso uno spettacolare calcio d'angolo a tempo scaduto che ha salvato la squadra dall'eliminazione dalla Slovacchia negli ottavi di finale.

Il centrocampista del Real Madrid si dice anche che sia nella rosa dei candidati al Pallone d'Oro, avendo vinto anche la Champions League all'inizio della stagione.

L'Inghilterra ha una grande potenza di fuoco, con Phil Foden e Bukayo Saka del Man City, entrambi tra i migliori nella semifinale contro l'Olanda.

Harry Kane celebrates England's qualification to the final after the game against the Netherlands in Dortmund AP/Martin Meissner

Gareth Southgate si è detto "immensamente orgoglioso" di "poter portare l'Inghilterra alla sua prima finale all'estero".

"L'unico motivo per cui ho accettato l'incarico è stato quello di cercare di portare al successo l'Inghilterra come nazione e cercare di migliorare il calcio inglese".

Ha ammesso che l'Inghilterra giocherà contro "la migliore squadra del torneo e abbiamo un giorno in meno per prepararci, quindi è un compito enorme. Ma siamo ancora qui e stiamo combattendo".

Il Regno Unito, entusiasta, potrebbe concedere un giorno di ferie in più in caso di vittoria dell'Inghilterra

Il nuovo primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che la Gran Bretagna dovrebbe "certamente celebrare l'occasione" se l'Inghilterra dovesse vincere Euro 2024.

Il commento del leader laburista è arrivato dopo che i LibDem hanno chiesto un giorno di vacanza in caso di vittoria. Ma Starmer non si è spinto troppo in là, visto che non ha dimenticato la finale di Euro 2021 persa dall'Inghilterra.

"Ho partecipato all'ultima finale. Non voglio ripetere l'esperienza, quindi non voglio portare sfortuna", ha detto. "La cosa più importante è superare il traguardo domenica".

Nel 2022, Starmer ha appoggiato le richieste di un giorno festivo in vista della finale della squadra femminile dell'Inghilterra agli Europei, che ha vinto. Ma alla fine non c'è stato nessun giorno di vacanza perché è stato ritenuto troppo costoso per il Paese.

I giorni festivi costano in media all'economia britannica circa 2,9 miliardi di sterline, secondo le stime del governo del Regno Unito nel 2010.

UEFA'S Euro 2024 trophy on show at Berlin's Olympiastadion AP/Markus Schreiber

Pedro Sánchez: "La Spagna è meritatamente favorita".

Parlando all'ultimo vertice della Nato a Washington, l'omologo di Starmer, il primo ministro Pedro Sánchez, ha detto che la Spagna "si è meritata di essere la favorita" per tutto il torneo e si è congratulato con i giocatori per aver dimostrato un grande spirito di squadra.

"Tutta la Spagna è al loro fianco", ha dichiarato. "Siamo estremamente orgogliosi della nostra nazionale e le aspettative sono grandi. Speriamo di diventare campioni d'Europa domenica".

Tutto pronto all'Olympiastadion di Berlino

L'Olympiastadion è il secondo impianto calcistico più grande della Germania. Ha una capacità di oltre 74.000 posti a sedere, anche se in origine ospitava fino a 100.000 persone.

L'impianto, progettato dai fratelli March, fu costruito dalla Germania nazista nel 1936 per le Olimpiadi di Berlino. È famoso per il suo design imponente, l'architettura simmetrica e l'iconica Campana Olimpica.

Ha ospitato la finale della Coppa del Mondo Fifa 2006, vinta dall'Italia contro la Francia. Durante la stagione calcistica regolare, ospita la squadra di seconda divisione tedesca Hertha Berlin.

Inghilterra-Spagna sarà arbitrata dal francese François Letexier, che a 35 anni diventerà l'arbitro più giovane di sempre in una finale di Coppa Europa.