Qatar 365 ti invita a degustare gustose iniziative a chilometro zero, spingendo i consumatori verso pratiche più sostenibili

Colmare il divario tra produttori e consumatori è fondamentale per aiutare le società a muoversi verso pratiche sostenibili.

In Qatar, il concetto del chilometro zero sta guadagnando popolarità e il team di Qatar 365 è andato a scoprire come queste iniziative stanno raggiungendo gli obiettivi pur rimanendo sostenibili e responsabili dal punto di vista ambientale.

La prima tappa è il Ritz Carlton di Doha, un hotel di lusso che dedica spazio all'agricoltura e al giardinaggio. Laila Humairah ha scoperto che il loro programma mira a stimolare i sensi dei visitatori. Il Ritz Kids Garden è aperto ad adulti e bambini che vogliono esplorare e scoprire le verdure, la frutta, le erbe aromatiche e le spezie che vi crescono. Possono anche dare da mangiare agli animali, poiché la fattoria ospita capre, anatre e tacchini.

Il giardino fornisce anche ingredienti freschi per il team culinario dell'hotel. Il direttore generale Carlo Javakhi ha affermato che il concetto ha superato le aspettative e che sono in corso piani di espansione.

Aadel Haleem è andata alla Little Gardeners Academy di Hadiqaa, per partecipare a una sessione di giardinaggio. La micro-fattoria di Education City è focalizzata sull'interattività e sull'aiutare i giovani a capire meglio il cibo e la natura. L'ingegnera agricola Vicky Damalou, che ha co-fondato Hadiqaa, afferma che l'obiettivo è promuovere una vita sostenibile nel Golfo.

Per Hamad Al Hajri, la scelta locale è più di una semplice strategia aziendale. Il fondatore e AD di Snoonu, uno dei principali servizi di consegna a domicilio del Qatar, vuole soddisfare le esigenze quotidiane delle persone utilizzando la tecnologia.