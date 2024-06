Di Euronews

Squadre di soccorso stanno perlustrando le colline e le foreste nel nord del Malawi dopo che un aereo militare che trasportava il vicepresidente del Paese è scomparso dai radar lunedì 10 giugno

PUBBLICITÀ

Un velivolo con a bordo il vicepresidente del Malawi Saulos Chilima è scomparso dai radar dopo aver lasciato la capitale Lilongwe la mattina di lunedì. In una dichiarazione diffusa dai media si legge che il presidente Lazarus Chakwera ha chiesto alle forze regionali e nazionali di condurre "ricerche immediate per localizzare il dispositivo".

L'atterraggio era previsto all'aeroporto internazionale di Mzuzu, circa 370 km a nord della capitale, circa 45 minuti dopo. I controllori del traffico aereo avevano però ordinato di tornare indietro a causa del maltempo e della scarsa visibilità.