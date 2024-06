Di Euronews

Le autorità militari ucraine hanno annunciato la distruzione di un caccia Su-57 russo, utilizzando armi a lungo raggio

Le autorità militari dell'Ucraina hanno reso noto la distruzione di un caccia russo Sukhoi Su-57, il più moderno in dotazione per l'aviazione del Cremlino, capace di imbarcare missili Kh-59 e Kh-69. Si tratta del primo che viene intercettato dalle forze anti-aeree dall'inizio del conflitto.

L'apparecchio è un caccia multiruolo, che è stato colpito nei pressi dell'aeroporto di Akhtubinsk, nella regione di Astrakhan, situata sul territorio russo. A conferma dell'avvenuta distruzione, l'intelligence ucraina ha pubblicato alcune immagini satellitari, che mostrano il mezzo prima e dopo l'attacco.

Stati Uniti e Germania hanno autorizzato un uso limitato di armi occidentali per colpire il territorio russo

La notizia giunge dopo che Stati Uniti e Germania hanno di recente autorizzato l'Ucraina a colpire alcuni obiettivi in territorio russo con le armi a lungo raggio che stanno fornendo a Kiev. L'Ucraina ha già utilizzato armi statunitensi per colpire l'interno della Russia, secondo le linee direttive indicate dalla Casa Bianca (lo scopo limitato è quello di difendere la città di Kharkiv).

Mosca non ha commentato la notizia. Nella giornata di sabato, il ministero della Difesa russo aveva affermato che le forze di Mosca hanno abbattuto tre droni ucraini nella stessa regione di Astrakhan.