Diritti d'autore Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Da sinistra verso destra gli atleti italiani Chituru Ali, Marcell Jacobs e Lorenzo Simonelli, 8 giugno 2024 - Diritti d'autore Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Da sinistra verso destra gli atleti italiani Chituru Ali, Marcell Jacobs e Lorenzo Simonelli, 8 giugno 2024 - Diritti d'autore Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Dal 7 al 12 giugno 2024 i migliori atleti del continente si stanno sfidando a Roma per i Campionati Europei di atletica leggera. Italia prima nel medagliere: otto gli ori. Oggi il campione olimpico in carica Gianmarco Tamberi nel salto in alto