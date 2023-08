Di Euronews

Il campionato mondiale sarà in programma fino 27 agosto nella capitale ungherese

E’ il terzo evento sportivo maggiore del mondo e si terrà in Ungheria. I Mondiali di atletica 2023 che stanno regalando tantissime sorprese e trionfi. C’è chi per assistere alla marcia della 35 km, vinta dallo spagnolo Alvaro Martin, a Budapest, era in postazione dietro le transenne da ore.

“Siamo andati a correre in mattinata, sapevamo che la corsa si stava svolgendo in quel momento quindi siamo venuti qui, l'atmosfera è fantastica e facciamo il tifo per il marciatore slovacco e per tutti gli altri”, racconta un appassionato di maratone.

Turisti e fan arrivati da tutta Europa. “Questo è il mio 10esimo campionato del mondo come spettatore, ho assistito anche a due Olimpiadi, racconta un francese. Qui tutto è ben organizzato, il circuito è assolutamente superb, le ore sono state scelte bene perché non fa troppo caldo.”

“Siamo venuti qui dalla Svezia, siamo arrivati così lontano, abbiamo visto la 20 km (corsa a piedi) e ora la 35 km, abbiamo visto Perseus Karlström, concorrente svedese vincere la medaglia d'argento e speriamo in una medaglia d'oro questa volta.”

Una gara sportiva che ha regalato tante emozioni. Come tutte le competizioni di questo campionato 2023. Per gli organizzatori i biglietti per la gare sono quasi tutti sold out. Un vero successo paragonabile a Londra 2017.

I Mondiali di atletica sono in programma fino 27 agosto nella capitale ungherese. Nel corso della competizione saranno assegnati 49 titoli mondiali, nell'arco di nove giorni di competizioni maschili, femminili e miste.