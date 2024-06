Di Euronews

A pochi giorni dal voto europeo l'approfondimento di Euronews sull'isola di Milos, una delle isole più belle della Grecia nell'angolo sud occidentale dell'arcipelago delle Cicladi

Domenica 9 giugno milioni di cittadini greci saranno chiamati a votare alle elezioni europee, tra gli elettori ci sono anche migliaia di isolani che vivono lontani dalla capitale Atene.

In Grecia gli isolani costituiscono una parte importante dell'elettorato. Nell'isola di Milos, una delle più belle nell'angolo sud occidentale dell'arcipelago delle Cicladi, la popolazione locale pensa che pochi si preoccupano davvero delle elezioni europee perché non si rendono conto della loro importanza nella vita quotidiana.

In vista del voto europeo sono molti a sentirsi delusi dall'Ue per la mancanza di politiche ad hoc per gli isolani. Dagli imprenditori del turismo ai pescatori fino agli agricoltori, tutti chiedono più attenzione da Bruxelles.

Nel video l'approfondimento di Euronews.