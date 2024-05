Di Euronews

La busta con la scheda elettorale è impossibile da riprodurre: procedure elettroniche garantiscono all'elettore e ai rappresentanti dei partiti il ​​monitoraggio della procedura con trasparenza e integrità

In occasione delle elezioni europee in programma in Grecia il 9 giugno, per la prima volta il Paese ha deciso di dare la possibilità ai cittadini di votare per corrispondenza. Il servizio sarà utilizzabile non solo dai greci che vivono all'estero ma anche per quelli che risiedono nel Paese.

Voto per corrispondenza in Grecia: garantite trasparenza e affidabilità

Il segretario generale del ministero dell'Interno ellenico ha dichiarato a Euronews che per garantire la segretezza del voto ed evitare qualsiasi tipo di frode, sono state previste misure di sicurezza. La scheda elettorale è infatti impossibile da riprodurre. Esistono inoltre procedure elettroniche che garantiscono all’elettore e ai rappresentanti dei partiti il ​​monitoraggio con trasparenza e integrità.

Tra i vantaggi del voto per corrispondenza anche l'impatto ambientale più basso: l'elettore riceve solo una scheda in cui vota in base alle istruzioni che gli vengono fornite insieme.

L'approfondimento nel video.