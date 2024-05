Di Euronews

Tragico crollo sull'isola delle Baleari. Almeno quattro persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in seguito al crollo della terrazza di un ristorante. Sul luogo dell'incidente decine di soccorritori

Almeno quattro persone sono morte in seguito al crollo della terrazza di un edificio a Playa de Palma, sull'isola di Maiorca. I feriti sono almeno 16. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza le persone intrappolate nelle macerie.

Le autorità e i servizi di emergenza presenti sul posto non hanno ancora rivelato la nazionalità delle persone intrappolate nelle macerie.

Secondo i media locali, circa mille persone si sono radunate in strada e il sindaco di Palma, Jaime Martínez, e il vicesindaco, Javier Bonet, hanno raggiunto il luogo dell'incidente.

Le cause dell'accaduto sono sconosciute. La campagna elettorale nella zona è stata sospesa.