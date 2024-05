Judo, i pesi massimi in scena ai Campionati del mondo di Abu Dhabi

A vincere le medaglie d'oro sono stati la giapponese Wakaba Tomita, l'azero Zelym Kotsoiev e il sud-coreano Minjong Kim

PUBBLICITÀ

In occasione dei 25 anni di vita della Federazione del judo negli Emirati Arabi Uniti, il tesoriere generale dell'IJF, Naser Al Tamimi, ha espresso la propria soddisfazione: "Volevamo celebrare la ricorrenza con la nostra famiglia globale del judo al completo, perciò i campionati mondiali sono arrivati al momento giusto". Una cerimonia speciale è stata tenuta poi dal presidente dell'IJF, Marius Vizer, dedicata al judo come strumento di autodifesa per le donne.

Nei -100 kg il canadese Shady ELNAHAS ha vissuto una giornata straordinaria e in finale ha puntato a centrare il primo oro per il suo Paese ad Abu Dhabi. Di fronte a lui l'azero Zelym KOTSOIEV, che si è mostrato in gran forma. L'incontro è stato di conseguenza serrato.

Alla fine, KOTSOIEV ha ottenuto un waza-ari grazie ad una tecnica di sacrificio e ha quindi contenuto la reazione del suo avversario, laureandosi campione. È la seconda medaglia d'oro per l'Azerbaigian. Il segretario generale del Consiglio dello Sport di Abu Dhabi, Sua eccellenza Arif ALAWANI, ha consegnato le medaglie. "Quando mio padre mi accompagnava al judo - ha raccontato Korsoiev dopo la gara - sognava di vedermi diventare campione del mondo e oggi quel sogno di mio padre si è avverato. Ora sono molto felice, anche se sono un po' sotto shock. Non un po', molto sotto shock".

Nei +78 kg, la giapponese Wakaba TOMITA è arrivata in finale e ha affrontato la turca Kayra OZDEMIR. La battaglia per la medaglia d'oro è stata dura e si è conclusa con il trionfo dell'atleta nipponica, particolarmente emozionata. La segretaria generale dell'IJF, Lisa ALLAN, ha consegnato le medaglie. "Nove anni fa ho vinto una medaglia d'oro qui ad Abu Dhabi ai campionati mondiali juniores, per questo ero fiduciosa sulla possibilità di vincere di nuovo", ha commentato Tomita.

Nei +100 kg Guram TUSHISHVILI puntava a ritrovare il titolo vinto nel 2018. Di fronte a lui sul tatami Minjong KIM, che l'ha spuntata grazie ad una presa a terra. Le medaglie sono state consegnate dal vice-presidente dell'IJF Carlos ZEGARRA. "Si è trattato di una finale difficile, ma dato che ho vinto l'oro conserverò con affetto il ricordo di Abu Dhabi".

Si conclude così un'entusiasmante quinta giornata di gare ai Campionati Mondiali di Judo di Abu Dhabi. Finora, 12 dei 14 campioni hanno raggiunto il traguardo per la prima volta. Non sono mancate perciò le sorprese e le emozioni per gli appassionati. Appuntamento a domani per l'ultimo giorno, con gli incontri a squadre miste.