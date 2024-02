Di Giorgia Meloni

In occasione della visita di Javier Milei in Italia, il presidente argentino ha partecipato a un'udienza privata da Papa Francesco. A Palazzo Chigi l'incontro con Giorgia Meloni

Continua il viaggio istituzionale di Javier Milei in Italia: in mattinata il presidente argentino è stato ricevuto da Papa Francesco per un'udienza privata. Un'ora di colloquio nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico al termine del quale, dopo la presentazione della delegazione argentina, è avvenuto uno scambio di doni. Il Pontefice ha offerto a Milei un medaglione in bronzo ispirato al Baldacchino di San Pietro. Il presidente argentino ha invece donato al Papa l'annullo filatelico dedicato dalle Poste argentine a Mama Antula, la prima santa argentina, canonizzata ieri da Bergoglio, una copia del documento con cui il Governo argentino accreditava Juan Bautista Alberdi come Encargado de Negocios presso il Papa (1854), e alcuni dolci tipici argentini.

L'incontro informale al Quirinale

Dopo l'udienza in Vaticano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto Milei al Quirinale per un incontro informale. Presente anche il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Occasione per ribadire i legami fra le due comunità e il proposito di intensificarli.

Il Colloquio con Giorgia Meloni

Nel pomeriggio è stata la volta di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: "Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Argentina Javier Milei - ha scritto su X il presidente del Consiglio italiano -. Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l'energia, le infrastrutture e l'agroalimentare. Italia e Argentina vantano un profondo legame storico e culturale che auspichiamo possa proseguire per una rinnovata cooperazione in diversi ambiti".