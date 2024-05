Di Euronews

Quattro forti scosse di terremoto ai Campi Flegrei creano allarme e paura nella popolazione. La prima di 4.4 è la più forte degli ultimi quarant'anni

Ore di forte tensione in Campania, la terra continua a tremare ai Campi Flegrei. Una prima scossa di magnitudo 4.4 è stata avvertita nell'area alle 20.10 di lunedì sera.

Successivamente alla prima scossa - la più forte - la terra è tornata a tremare per altre tre volte. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa alle 21.31, di magnitudo 2.4, un'altra alle 21.46 di intensità 3.9 e un'altra ancora 21.55 di magnitudo 3.1.

Non si avvertivano scosse di tale intensità nell area da 40 anni. Il sisma delle 21.46 ha provocato un boato, stando alle testimonianze dei residenti.

Il terremoto è stato nitidamente avvertito anche in tutti i quartieri di Napoli, fino alle isole di Procida e Ischia. Al momento non sono stati registrati danni a persone o cose, ma sono in corso le verifiche di eventuali conseguenze sugli edifici.