Il centro commerciale Marywilska 44 è stato avvolto dalle fiamme domenica mattina. Nessuna vittima finora secondo i soccorritori

Un incendio ha devastato domenica mattina un grande centro commerciale di Varsavia, in Polonia, senza causare feriti, ma distruggendo oltre l'80 per cento del complesso, secondo i vigili del fuoco locali.

Il centro commerciale Marywilska 44ospita 1400 negozi e servizi nel quartiere Bialoleka della capitale polacca. Le autorità hanno inviato un messaggio sui cellulari dei residenti della zona per avvertirli di rimanere in casa con le finestre chiuse.

In Polonia i centri commerciali sono chiusi la domenica, a eccezione di alcuni fine settimana di shopping come in occasione di Natale, Pasqua e di altre festività nazionali.

Le immagini della televisione polacca mostrano l'edificio completamente avvolto dalla fiamme e una grossa colonna di fumo che si alza. Non sono ancora state accertate le cause del rogo.