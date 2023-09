L'arresto è stato confermato dalla Mostra del Cinema di Venezia, che afferma che l'attore spagnolo non si trovava al Lido per motivi legati all'evento. La mamma di Gabriel Guevara: "Mio figlio non mette piede da anni in Francia, come può essere avvenuta là la presunta violenza sessuale"?

L'attore spagnolo Gabriel Guevara, 22 anni, protagonista della serie di film adolescenziali di Amazon Prime My Fault ("Culpa mia"), è stato arrestato sabato 2 settembre durante la Mostra del Cinema di Venezia, con l'accusa di violenza sessuale.

Guevara aveva su di sè un mandato di cattura internazionale per una presunta violenza sessuale avvenuta in Francia.

L'arresto è stato riportato per primo dal quotidiano "La Nuova Venezia".

Il Festival ha confermato la notizia, ma ha precisato che l'attore si trovava al Lido, ma per nessun motivo legato alla Mostra del Cinema.

"A seguito delle notizie apparse su vari siti web, riguardanti l'arresto dell'attore spagnolo Gabriel Guevara a Venezia, la Biennale chiarisce che la sua presenza a Venezia non è legata ad alcun evento o produzione legata alla 80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica".

Guevara, che ha milioni di follower sui social media, ha debuttato nell'adattamento spagnolo della serie nordica per ragazzi "Skam", prima di diventare un nome famoso con il ruolo da protagonista in "My Fault" di Amazon, titolo in spagnolo "Culpa Mia", e nei suoi rispettivi sequel, “Culpa Tuya” e “Culpa Nostra”,

Il suo arrivo al Lido è avvenuto venerdì, e lo ha reso noto in diversi post su Instagram. Avrebbe dovuto ricevere un premio denominato "Filming Italy Best Movie International Award Young Generation", a margine del Festival.

Appresa la notizia del fermo, l'organizzazione del premio ha informato in una nota che "ha sospeso in via cautelativa qualsiasi riconoscimento, in attesa che venga accertata la natura dei fatti che lo riguardano e con la completa fiducia che la giustizia farà il suo corso".

La mamma: "Gabriel non mette piede in Francia da quando aveva 12 anni"

Marlene Morreau, mamma di Gabriel Guevara, che in Spagna è una vera e propria celebrità, commenta così la notizia dell'arresto intervistata da una tv spagnola: "Mio figlio non ha più messo piede in Francia da quando era piccolino. Ho parlato con lui questa settimana. Ora non so dov’è. Accusa di violenza sessuale? No, non ha mai fatto niente con nessuna. Non è più tornato in Francia, non va in Francia da quando studiava lì e aveva 12 anni".

Quindi, si domanda la madre di Gabriel Guevara: il fatto di cui è accusato come può essere accaduto in Francia?

O, forse, semplicemente, non è informata dei trasferimenti del figlio...

La Corte d'Appello di Venezia dovrà ora pronunciarsi sul caso di Guevara, prima che possa essere estradato.

L'attore è attualmente in custodia cautelare. Non si conoscono i capi d'accusa esatti a suo carico.