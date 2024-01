Ecco quali sono i Paesi europei più corrotti, secondo l'ultimo rapporto di Transparency International.

La corruzione in Europa occidentale e nell'Unione Europea sta peggiorando, secondo gli esperti, ed è la prima volta che accade da oltre un decennio.

L'ultimo Indice di percezione della corruzione (CPI) di Transparency International ha esaminato 180 Paesi e territori in base ai livelli di corruzione del settore pubblico percepiti su una scala da zero (altamente corrotto) a 100 (molto pulito).

Secondo il rapporto, gli esperti e gli uomini d'affari ritengono che il Paese meno corrotto al mondo sia la Danimarca, seguita da vicino da Finlandia e Nuova Zelanda, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Nonostante il buon piazzamento nella classifica generale, diverse democrazie di alto livello, come la Svezia (82), i Paesi Bassi (79), l'Islanda (72) e il Regno Unito (71), hanno registrato i punteggi più bassi di sempre nell'IPC annuale da quando è stato pubblicato per la prima volta nel 2012.

L'Italia, con 56 punti, si piazza al 41esimo posto in classifica. Il punteggio italiano è rimasto invariato rispetto all'anno scorso.

"Il calo del punteggio dell'Indice di percezione della corruzione regionale in Europa occidentale e nell'Ue dimostra che i governi europei devono prendere più seriamente la lotta contro la corruzione e la difesa dello Stato di diritto", ha dichiarato Flora Cresswell, coordinatrice regionale di Transparency International per l'Europa occidentale.

"I Paesi devono innalzare i propri standard e applicare meglio le proprie regole per intensificare gli sforzi contro la corruzione, proteggendo il sistema giudiziario dalle interferenze e ponendo un argine ai potenti gruppi di interesse in politica".

Secondo Transparency International, gli sforzi contro la corruzione sono rimasti fermi o sono diminuiti in oltre tre quarti dei Paesi della regione.

I Paesi con i risultati migliori sono Danimarca (90 punti), Finlandia (87 punti) e Norvegia (84 punti), mentre quelli con i risultati più bassi sono Ungheria (42 punti), Romania (46 punti) e Bulgaria (45 punti).

Dei 31 Paesi di questa regione, solo sei hanno migliorato significativamente il loro punteggio dal 2012: Repubblica Ceca (57 punti), Estonia (76 punti), Grecia (49 punti), Lettonia (60 punti), Italia (56 punti) e Irlanda (77 punti).

Rispetto ai punteggi ottenuti nell'edizione del 2015, Austria (71 punti), Lussemburgo (78 punti), Svezia (82 punti) e Regno Unito (71 punti) hanno registrato un calo significativo.

Anche la Polonia (54 punti) ha registrato un calo di sette punti nell'ultimo decennio, a causa dei "tentativi del precedente partito di governo Diritto e Ordine (PiS) di monopolizzare il potere a spese dell'interesse pubblico", si legge nel rapporto. Il rapporto ha inoltre evidenziato che la Grecia (49 punti) ha ottenuto un punteggio molto basso nella lista 2023 a causa della scarsa indipendenza del suo sistema giudiziario.

I Paesi più alti classifica possono ancora migliorare in materia di corruzione?

Tuttavia, secondo il rapporto, anche i Paesi con i punteggi più alti hanno difficoltà a frenare la corruzione nel settore pubblico, notando che "hanno scarsi risultati nel perseguire le aziende che pagano tangenti per conquistare i mercati esteri".

Il rapporto evidenzia il caso dei Paesi Bassi (79 punti), dove le autorità sono state criticate per aver scelto di non perseguire la Shell in un caso di corruzione per il petrolio nigeriano, soprattutto alla luce delle scioccanti assoluzioni in Italia per lo stesso caso.

Transparency International fa riferimento anche alla direttiva anticorruzione recentemente proposta dall'Ue che, se adottata, richiederebbe agli Stati membri di "rendere reato la corruzione estera anche dal lato della domanda".

Alcuni Paesi dell'Ue hanno già criminalizzato sia il lato dell'offerta che quello della domanda di corruzione estera.

Alcuni dei più noti scandali di corruzione della storia recente hanno riguardato il riciclaggio di denaro attraverso banche di Paesi dell'UE come Danimarca (90 punti), Germania (78 punti) e Svezia (82 punti). L'incapacità dei loro governi di sorvegliare adeguatamente le banche è uno dei motivi per cui è in cantiere una nuova autorità antiriciclaggio a livello europeo.

C'è ancora molto da fare per la trasparenza in Irlanda (77 punti), dove l'accesso ai registri della proprietà è quasi interamente ostacolato da un sistema molto complicato, secondo il rapporto. Lo stesso problema esiste anche in Francia (71 punti), dato che un'analisi del luglio 2023 dei dati sulla proprietà effettiva delle società nel Paese ha mostrato che, nel complesso, è impossibile identificare i proprietari effettivi del 61% di tutte le società che detengono proprietà immobiliari.

Più in generale, l'analisi di Transparency International ha sottolineato che l**'accesso alle informazioni sui proprietari effettivi delle società è significativamente limitato per la società civile e i giornalisti in tutta l'Ue.**