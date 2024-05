Il gotha del judo mondiale a Dushambe per il Grand Slam

Il centro nevralgico del judo mondiale in questo weekend è a Dushambe, in Tagikistan, dove si svolge il Grand Slam 2024

Benvenuti in Tagikistan, nel cuore dell'Asia centrale, luogo di cultura e paesaggi mozzafiato che in questo fine settimana si trasforma in teatro di un grande evento sportivo: il Dushanbe Judo Grand Slam 2024. Un'entusiasmante momento per ammirare abilità, forza e talento dei migliori judoka di tutto il mondo, arrivati qui nella speranza di conquistare la gloria.

Presente il due volte campione olimpico e tre volte campione mondiale Shohei Ono, che ha concesso autografi ai suoi ammiratori: un'autentica fonte di ispirazione per tutti i giovani judoka tagiki.

Nella categoria -48 kg, la mongola Baasankhuu BAVUUDORJ si è imposta dopo una finale particolarmente impegnativa. Il direttore generale di Selerys, Fabrice CAQUIN, ha consegnato le medaglie.

Nei -60 kg, il tagiko Muhammadsoleh QUVATOV si è assicurato la medaglia d'oro per la sua nazione grazie ad un fantastico ippon! Gli spettatori non hanno nascosto il loro entusiasmo e il loro orgoglio per il risultato. Un inizio eccellente per gli atleti locali, sostenuti dai loro tifosi. Il presidente della Federazione di Judo del Tagikistan Ismoil MAHMADZOIR ha consegnato le medaglie. "L'atmosfera di oggi era davvero ottima - ha commentato Quvatov - mi è piaciuta la gente che faceva un gran tifo. Mi è piaciuta così tanto che ho cercato di vincere la medaglia per loro".

La categoria -52 kg ha visto una finale tutta svizzera, con la sfida tra Binta NDIAYE e Fabienne KOCHER. Quest'ultima ha vinto la medaglia d'oro grazie alle penalità e, certamente, alla sua esperienza. Il direttore degli arbitri dell'IJF Ki-Young JEON ha consegnato le medaglie. "L'atmosfera che si respirava oggi nel palazzetto dello sport era fantastica - ha dichiarato l'atleta elvetica - già dai primi combattimenti la gente urlava ed era semplicemente incredibile, ci ha dato molta energia per tutta la giornata".

Anche nei -66 kg c'era un favorito che giocava in casa, Obid DZHEBOV, che è stato però battuto da Serdar RAHIMOV atleta del Turkmenistan che si è aggiudicato l'oro dopo un combattimento particolarmente duro. L'amministratore delegato di TCELL Ozodkhon DAVLATSHOEV ha consegnato le medaglie.

Nei -57 kg, Jessica KLIMKAIT è salita un'altra volta sul gradino più alto del podio, e ha ricevuto la medaglia d'oro daldirettore sportivo dell'IJF Michael TAMURA .

Mentre il sole tramonta sui tetti della meravigliosa Dushanbe, si chiude la prima giornata ospitata da una nazione nella quale per tutto il weekend le bellezze naturali e la ricchezza culturale si mescoleranno all'eleganza del judo. A domani per la seconda giornata del Grand Slam.