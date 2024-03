Grand Slam di Antalya, il mondo del judo saluta la perla della Turchia

Terza e ultima giornata del Grand Slam di Antalya di judo: un evento che non ha tradito le attese degli appassionati

PUBBLICITÀ

La terza e ultima giornata del Grand Slam di Antalya, in Turchia, si è rivelata come sperato un magnifico momento per il mondo del judo: i numerosi spettatori accorsi non sono stati delusi.

La leggenda Teddy RINER, era presente per cercare l'oro, aspettando le Olimpiadi di Parigi della prossima estate. La finale è stata di altissimo livello, con il campione giapponese Tatsuru SAITO sul tatami. Un'anteprima di quanto si vedrà a Parigi, con un incontro serrato che ha visto alla fine prevalere Riner grazie a d un waza-ari. Il presidente dell'IJF Marius VIZER ha consegnato le medaglie. "Grazie a tutti, grazie perché la gente si è emozionata e ha regalato belle sensazioni a chi come me si batte e a chi si sta preparando per i Giochi Olimpici. Quello di Antalya è un bellissimo Grand Slam, grazie davvero a tutti".

Nei -90 kg, Sanshiro MURAO e Vugar TALIBOV hanno sfiorato il Golden Score, con un waza-ari ciascuno, ma l'esperienza di Murao ha avuto la meglio e i waza-ari per lui sono diventati due. Una prestazione magistrale per il suo quinto oro nel Grand Slam.Il presidente della Federazione turca di judo Sezer HUYSUZ ha consegnato le medaglie.

Nei -78 kg, Madeleine MALONGA ha affrontato Alina BOEHM. Un ippon dell'atleta francese le ha garantito l'oro e una grande soddisfazione, di fronte ad un pubblico entusiasta. Si tratta del quarto oro nei Grand Slam per lei.L'ambasciatore della IJF Antonio CASTRO ha consegnato le medaglie. "Il Grand Slam di Antalya è stato molto bello, c'era un grande pubblico, una bella atmosfera e questo oggi mi ha certamente aiutata".

Il due volte campione del mondo Jorge FONSECA ha conquistato la finale, ma il suo avversario Shady ELNAHAS non ha potuto gareggiare. Il CEO di Harvest Group Almaz ALSENOV ha consegnato le medaglie.

Nei +78 kg, Julia TOLOFUA ha realizzato un magistrale uchi-mata che le ha consentito di ottenere un ippon e vincere l'oro al suo primo torneo dopo sette mesi di assenza dal World Tour. Il direttore generale dell'IJF Vlad MARINESCU ha consegnato le medaglie.

I tifosi turchi presenti potranno conservare numerosi ricordi emozionanti grazie agli ippon dei loro eroi. E certamente ricorderanno le medaglie di bronzo di Mihael ZGANK, Kayra OZDEMIR e Hilal OZTURK.

Si conclude così il Grand Slam di Antalya 2024. Il mondo del judo ringrazia e saluta la Turchia.