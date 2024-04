Di Euronews

Durante l'incontro a Bruxelles i ministri degli Esteri della Nato discutono di un piano per fornire un sostegno militare più consolidato a Kiev. L'Ucraina intanto abbassa l'età di leva

I ministri degli Esteri della Nato hanno discusso mercoledì a Bruxelles di un piano per fornire un sostegno militare più consolidato all'Ucraina nei prossimi anni.

Il piano prevede che la Nato coordini il lavoro del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, noto anche come formato diRamsteine composto di circa cinquanta Paesi che si è riunito regolarmente durante la guerra per raccogliere armi e munizioni per l'Ucraina, sostituendosi al Comando europeo degli Stati Uniti.

Il generale statunitense Christopher Cavoli è il comandante militare supremo della Nato e il capo del Comando europeo degli Stati Uniti, quindi la persona al comando non cambierà. Ma il Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg ha detto che è necessario un "quadro istituzionale" formale mentre la guerra si trascina e che la Nato può fornirlo.

Sebbene la mossa non preveda che la Nato fornisca direttamente armi all'Ucraina, in quanto organizzazione con 32 membri che funziona per consenso, gli alleati accettano solo di inviare aiuti non letali come attrezzature per lo sminamento, carburante e forniture mediche, essa segnerebbe una nuova fase del suo coinvolgimento nella guerra.

Nato pronta a coordinare gli sforzi per il sostegno militare a Kiev

La Nato vuole fare di più per l'Ucraina, in particolare mentre la Russia detiene un vantaggio militare, ma i suoi membri non sono pronti a offrire al Paese la loro massima garanzia di sicurezza: l'adesione. Né vogliono essere trascinati in una guerra più ampia con una potenza militare dotata di armi nucleari come la Russia.

Secondo il nuovo piano, che dovrebbe essere approvato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dalle sue controparti in occasione del prossimo vertice che si terrà a luglio a Washington, la Nato coordinerà la parte militare degli sforzi di sostegno all'Ucraina, valutando le esigenze del Paese, raccogliendo le promesse e organizzando riunioni.

La Nato sta pianificando strutture di aiuto "più solide e durature" per continuare a fornire aiuti a lungo termine all'Ucraina, ha annunciato Stoltenberg mercoledì a Bruxelles, dove i ministri degli Esteri dell'Alleanza si sono riuniti per celebrare il 75° anniversario della fondazione della Nato.

Stoltenberg insiste sul pacchetto di aiuti Usa all'Ucraina

Stoltenberg ha detto che le discussioni potrebbero durare settimane e includere il passaggio da offerte volontarie a breve termine a impegni a lungo termine della Nato, come assistenza alla sicurezza, formazione e finanziamenti.

Il Segretario Generale Nato ha nuovamente esortato mercoledì il Congresso degli Stati Uniti a superare le divergenze e ad approvare una legge di spesa supplementare, che include circa 60 miliardi di dollari in aiuti militari per l'Ucraina.

"Il sostegno degli alleati della Nato e degli Stati Uniti all'Ucraina è qualcosa che va a vantaggio dei nostri interessi di sicurezza", ha detto Stoltenberg durante la conferenza stampa a Bruxelles.

Kiev abbassa l'età di leva

L'Ucraina intanto ha abbassato l'età di leva da 27 a 25 anni per contribuire a rimpolpare i suoi ranghi esauriti dopo più di due anni di guerra. La carenza di fanteria, unita a una grave carenza di munizioni, ha contribuito a dare l'iniziativa alle truppe russe.

Michel a Bucarest ribadisce il sostegno all'Ucraina

L'appoggio a Kiev è stato ancora una volta confermato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel in visita a Bucarest. Nella capitale rumena per incontrare diversi leader europei e discutere la cosiddetta agenda strategica del blocco per i prossimi cinque anni, anche in vista delle elezioni europee di giugno, Michel ha ribadito che il sostegno all'Ucraina rimane una delle principali priorità dell'Unione europea, gli ha fatto eco il presidente romeno Klaus Iohannis.