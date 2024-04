Di Euronews Agenzie: AP, EBU

La visita in Italia arriva dopo che il Parlamento britannico ha approvato la controversa legge sulla sicurezza, che prevede la deportazione in Ruanda di alcuni immigrati clandestini arrivati nel Regno Unito

Il ministro dell'Interno britannico James Cleverly è in visita in Italia per accelerare il lavoro congiunto finalizzato ad arginare l'immigrazione clandestina dal Nord Africa.

Il Regno Unito serra i ranghi dopo aver approvato il Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill, la controversa legge che prevede la deportazione degli immigrati illegali che sbarcano sulle coste inglesi in Ruanda senza possibilità di ritorno.

Cleverly in visita a Lampedusa

In programma ci sono l'incontro con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la visita a Lampedusa, che lo scorso anno ha visto gli arrivi di migranti via mare superare la popolazione.

Nel 2023, Lampedusa è stato l'hotspot migratorio più trafficato d'Italia, con circa 110.000 migranti sbarcati. Il lavoro coordinato tra le autorità italiane e le agenzie come Frontex, oltre ai gruppi umanitari internazionali che operano per rintracciare le imbarcazioni di migranti e salvare vite in mare, è al centro della visita.

I flussi migratori in Europa sono in rapido aumento e l'Italia è stata in prima linea in questa sfida. L'anno scorso, gli arrivi attraverso la rotta del Mediterraneo centrale sono aumentati del 50%, raggiungendo la cifra di 157.651, rispetto ai 105.131 del 2022.

Migranti, "sfida comune" dice il ministro dell'Interno britannico

"Per affrontare la crisi migratoria globale servono soluzioni globali - ha dichiarato Cleverly - L'Italia è uno dei nostri partner più importanti nell'affrontare questa sfida comune ed è stata in prima linea negli arrivi in Europa. I nostri Paesi hanno dimostrato di essere disposti a sfidare lo status quo e a utilizzare soluzioni innovative per affrontare i problemi, dando al contempo una feroce caccia alle bande di trafficanti di esseri umani".

Il mese scorso, il ministro per il contrasto all'Immigrazione clandestina, Michael Tomlinson, ha visitato la Libia e si è impegnato a stanziare fino a un milione di sterline per contribuire a contrastare il numero record di persone che utilizzano il Paese per raggiungere l'Europa.

Nella prima giornata di visita, il ministro dell'Interno britannico ha visitato la sede della Guardia Costiera a Roma per comprendere le sfide operative che il Paese deve affrontare.

Regno Unito, dove la deportazione dei migranti è legge

Il viaggio avviene mentre il governo britannico entra nella fase finale di preparazione dei voli di deportazione dei migranti illegali in Ruanda, con il primo volo previsto tra 10-12 settimane. Come il Regno Unito anche l'Italia ha messo in campo delle misure per affrontare i flussi migratori crescenti. Tra queste, il progetto di un centro di smistamento dei migranti in un Paese terzo, l'Albania.

"L'approccio britannico e quello italiano saranno ovviamente diversi. La natura della gestione della migrazione per i due Paesi non è identica, ma ci sono lezioni che possiamo imparare" ha detto Cleverly, a margine di un evento organizzato a Roma presso l'Istituto Affari Internazionali dal titolo 'Migration, a Global Challenge'.