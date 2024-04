Il disegno di legge ha avuto il via libera dopo il rimpallo tra Camera dei Lord e dei Comuni e nonostante la Corte Suprema del Regno Unito abbia stabilito, nel novembre 2023, che le persone allontanate in Ruanda correvano un rischio reale di essere rinviate nei loro Paesi d'origine

PUBBLICITÀ

"L'adozione del Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill da parte del Parlamento del Regno Unito solleva gravi problemi per quanto riguarda i diritti umani dei richiedenti asilo e lo stato di diritto più in generale", ha dichiarato Michael O'Flaherty, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.

Migranti, provvedimento contestato ma è legge

Il provvedimento, che ha avuto il via libera parlamentare, consente di trasferire in Ruanda i richiedenti asilo giunti illegalmente nel Regno Unito.

Il disegno di legge ha avuto il via libera dopo il rimpallo tra Camera dei Lord e dei Comuni e nonostante la Corte Suprema del Regno Unito abbia stabilito, nel novembre 2023, che le persone allontanate in Ruanda correvano un rischio reale di essere rinviate nei loro Paesi d'origine.

La norma si pone dunque in contrasto con il principio di non respingimento, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della Convenzione sui rifugiati e di una serie di altri strumenti internazionali.

"Il Ruanda è sicuro per ospitare i richiedenti asilo"

Il nuovo trattato tra Regno Unito e Ruanda contene alcune disposizioni volte a prevenire il respingimento, ma il pronunciamento della Corte Suprema dimostra l'importanza di garantire che le persone possano richiedere un controllo giudiziario indipendente sulla presunta sicurezza di una destinazione di allontanamento.

Tuttavia, il Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill impedisce alle persone di ricorrere ai tribunali britannici in relazione alla questione chiave del respingimento, ad esempio escludendo l'esame di qualsiasi affermazione secondo cui il Ruanda non agirà in conformità con gli impegni assunti nel trattato. Il disegno di legge impone ai responsabili delle decisioni di considerare il Ruanda come "sicuro" per l'allontanamento, indipendentemente dai fatti specifici sul campo.

Proibisce esplicitamente ai tribunali britannici di prendere in considerazione il rischio che il Ruanda spedisca le persone in altri Paesi, così come l'equità e l'efficacia delle procedure di asilo in Ruanda.

Trasferimenti senza valutazione della domanda d'asilo

"La gestione dell'asilo e della migrazione è senza dubbio un'impresa complessa per gli Stati, ma deve sempre avvenire nel pieno rispetto degli standard internazionali. A questo proposito, mi preoccupa il fatto che il disegno di legge sul Ruanda consenta l'attuazione di una politica di allontanamento delle persone verso quel Paese senza alcuna valutazione preliminare delle loro richieste di asilo da parte delle autorità britanniche nella maggior parte dei casi" ha commentatoil Commissario per i diritti umani.

L'adozione del disegno di legge sul Ruanda è un'altra rappresentazione di una tendenza in atto verso l'esternalizzazione della politica di asilo e migrazione in Europa, che è fonte di preoccupazione per il sistema globale di protezione dei diritti dei rifugiati. "Si tratta di una questione che sarà oggetto della mia tempestiva e attenta attenzione in qualità di Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa" ha concluso O'Flaherty.

Cinque migranti morti nel tentativo di attraversare la Manica

Intanto, almeno 5 persone sono morte durante la traversata della Manica, poche ore dopo l'approvazione da parte del Regno Unito del progetto di legge sugli allontanamenti.

Secondo il quotidiano Voix du Nord, i corpi dei migranti sono stati trovati martedì sulla spiaggia di Wimereaux, nel nord della Francia.