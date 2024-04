Di Euronews

Un traghetto veloce in arrivo da Capri ha urtato contro la banchina del porto di Napoli. Ci sarebbero almeno 29 feriti

PUBBLICITÀ

Una nave veloce in arrivo dall'isola di Capri ha urtato contro la banchina del Molo Beverello, nel porto di Napoli. Almeno 29 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo e verde per traumi maxillo facciali, policontusioni e lesioni. Lo fa sapere l'Asl di Napoli.

La maggior parte dei passeggeri era in piedi al momento dell'impatto perché la nave stava per attraccare. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'incidente.

Diversi dei presenti sarebbero personale delle forze dell'ordine e stranieri che hanno partecipato ai lavori del G7 in corso sull'isola nel golfo di Napoli.