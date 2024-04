Di Euronews

Al via la seconda giornata di colloqui della ministeriale Esteri del G7 a Capri, dove si discuterà del conflitto in Medio Oriente tentando di delineare una strategia per evitare un'escalation. Sul tavolo anche gli aiuti all'Ucraina, un punto su cui i Paesi dell'Ue sembrano avere un'intesa

Nella seconda giornata del vertice dei ministri degli Esteri del G7, a Capri, tutti gli occhi sono puntati sulla riunione dei ministri prevista per il pomeriggio.

In agenda, tra i punti urgenti da affrontare, ci sono la guerra in Medio Oriente, dove è necessario evitare che il conflitto si allarghi ad altri attori, e la questione degli aiuti all'Ucraina, che ormai da tempo chiede agli alleati più sistemi di difesa antiaerea.

In Medio Oriente la priorità è evitare l'escalation

Riguardo alla situazione in Medio Oriente, per i Paesi europei l'obiettivo a breve termine è arrivare a un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, la liberazione degli ostaggi e l'ingresso dei camion umanitari.

Per evitare ulteriori escalation nella regione, dopo l'attacco iraniano a Israele di domenica scorsa, serve trovare una soluzione urgente anche per il conflitto con nel Mar Rosso, dove gli attacchi dei ribelli yemeniti alleati di Teheran, gli Houthi, minacciano gravi conseguenze per il commercio internazionale.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato mercoledì all'Associated Press che l'Italia è favorevole a nuove sanzioni mirate contro Teheran, in particolare contro i produttori dei droni utilizzati nell'ultimo attacco iraniano.

L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, in un punto stampa a Capri ha espresso netto sostegno per Israele dopo l'attacco iraniano ma si aspetta che "l'Ue adotti delle sanzioni contro chi ha commesso delle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania". Anche l'attenzione per la situazione a Gaza deve rimanere alta, in particolare per la grave crisi umanitaria in corso.

Borrell ha poi ribadito fermamente di essere contrario a un attacco israeliano su Rafah, che metterebbe gravemente a rischio la vita di decine di migliaia di civili. Proprio nella città al confine con l'Egitto si trovano infatti circa 1,5 milioni di palestinesi sfollati, più della metà della popolazione della Striscia. Tel Aviv aveva in precedenza chiesto ai civili di raggiungere il sud di Gaza per mettersi al riparo dall'offensiva israeliana di terra nel nord.

Il punto sugli aiuti all'Ucraina

I ministri del G7 concordano sulla fornitura di sistemi di difesa antiaerea a Kiev, sollecitati dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Dobbiamo sostenere l'Ucraina più velocemente e meglio", ha dichiarato Borrell.

La guerra si sta intensificando e l'Europa deve assumersi le sue responsabilità sugli aiuti militari. "Non possiamo contare solo sugli Usa. Abbiamo i Patriot, abbiamo i sistemi antimissile, dobbiamo tirarli fuori dai magazzini e inviarli in Ucraina, dove la guerra si sta intensificando, e sono sicuro che lo faremo rapidamente", ha aggiunto l'alto rappresentante.

"È urgente che tutti gli amici dell'Ucraina facciano ogni sforzo per continuare a fornirle ciò che le serve per difendersi dall'aggressione russa", ha ribadito anche il segretario di Stato statunitense Antony Blinken, ricordando il voto atteso questo sabato alla Camera Usa, in merito al pacchetto di aiuti a Kiev in stallo da ottobre scorso. "Si tratta di vita o di morte", ha risposto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. "L'unica questione nella mia agenda qui al G7 è la difesa aerea".

Borrell ha sottolineato come al momento l'unico piano di pace sul tavolo in Ucraina che ha riscosso il sostegno della comunità internazionale è quello del presidente Zelensky, ma dovranno svolgersi anche dei colloqui con il Paese aggressore, la Russia.