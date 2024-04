L'ex presidente degli Usa Trump ha incontrato il presidente polacco Duda per una cena alla Trump Tower per discutere di Ucraina e Medio Oriente. Non è il primo leader europeo che incontra e sembra che il tycoon stia sondando il terreno in vista del possibile ritorno alla Casa Bianca

È stata una cena riuscita quella di mercoledì sera tra l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente polacco Andrzej Duda.

Giunto a New York, Duda è stato accolto dal tycoon nella Trump Tower, dove i due hanno discusso della guerra in Ucraina, della crisi in Medio Oriente. "Ha fatto un lavoro fantastico ed è mio amico", ha commentato Trump all'arrivo del presidente polacco.

I due hanno inoltre discusso la proposta di Duda di aumentare fino al tre per cento del Pil la spesa dei Paesi membri della Nato per la difesa, in vista di una possibile minaccia russa.

"Un incontro amichevole in un'atmosfera molto positiva", ha dichiarato Duda dopo il colloquio, durato due ore e mezza. "Un grande incontro tra due amici che hanno ricordato il tempo in cui hanno lavorato insieme per quattro anni" ha commentato il segretario di Stato presso la presidenza polacca Wojciech Kolarski. Trump e Duda sono infatti stati entrambi alla presidenza dei rispettivi Paesi nello stesso momento.

Non solo Duda: la "diplomazia ombra" del tycoon

Duda è infatti uno stretto alleato di Trump e all'epoca della presidenza del tycoon aveva addirittura proposto di costruire un "Fort Trump", per ospitare le truppe statunitensi in Polonia. Non è il solo che si sta preparando a un ipotetico ritorno del miliardario alla Casa Bianca.

I media statunitensi parlano di "diplomazia ombra" e Duda non è che l'ultimo politico europeo ad aver incontrato Trump in queste settimane, dopo il premier ungherese Viktor Orbán e il ministro degli Esteri britannico David Cameron, ricevuti nella residenza Mar-a-Lago.

In vista delle elezioni di novembre, per sondare il terreno rispetto all'eventuale ritorno alla presidenza, il tycoon ha parlato anche con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e ha incontrato il presidente argentino Javier Milei.