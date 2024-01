Di Euronews

La polizia polacca ha arrestato l'ex ministro degli Interni Kamiński e il suo vice Wasik all'interno del palazzo presidenziale a Varsavia. La Polonia è nel caos, sospese le sedute della camera. Il presidente Duda è accusato di aver protetto i ricercati a cui aveva già concesso la grazia nel 2015

La polizia polacca ha arrestato due politici condannati per abuso di potere nel palazzo presidenziale a Varsavia. Mariusz Kaminski e Maciej Wasik, rispettivamente ex ministro degli Interni ed ex vice ministro, si sono rifugiati per ore nella residenza ufficiale del presidente Andrzej Duda.

Duda ha accolto i membri del partito Diritto e Giustizia (Pis), per otto anni al potere fino alle elezioni di ottobre, nel palazzo presidenziale mentre la polizia era diretta verso le loro case per arrestarli.

Sotto l'ala protettrice di Duda

Duda aveva infatti invitato Kaminski e Wasik nel suo palazzo per una cerimonia in cui ha nominato come suoi nuovi consiglieri due funzionari che avevano lavorato per loro. Il suo ufficio ha pubblicato una foto che lo ritrae in posa con tutti e quattro.

I media polacchi hanno riferito che gli uomini sono stati arrestati all'interno del palazzo. La polizia di Varsavia ha riferito che l'arresto è avvenuto "in conformità con l'ordine del tribunale di lunedì scorso".

I due sono usciti brevemente dal palazzo per parlare con i giornalisti prima di essere portati via. "Non ci stiamo nascondendo", ha detto Kaminski. "Siamo al momento con il Presidente della Repubblica di Polonia finché il male non perde". Dopo essere stato condotto in carcere ha annunciato l'inizio dello sciopero della fame.

La disputa sulla grazia presidenziale

Kaminski e Wasik sono stati condannati per abuso di ufficio a causa di alcune azioni illegittime compiute nel 2007, quando dirigevano l'ufficio anticorruzione. Kaminski all'epoca ordinò un inchiesta considerata illegittima contro un esponente della coalizione del governo dell'epoca guidata dal Pis. I due sono stati condannati in via definitiva a dicembre 2023 a due anni di carcere, dopo una lunga disputa giudiziaria.

Dopo la conquista del potere da parte del Pis nel 2015, Duda ha concesso la grazia a Kaminski e Wasik dopo che erano stati condannati ma prima che i loro appelli fossero stati esaminati da un tribunale superiore. L'indulto ha permesso a Kaminski di diventare ministro degli Interni.

L'anno scorso, la Corte Suprema polacca ha stabilito che la grazia concessa da Duda non era valida perché era stata emessa mentre gli uomini stavano facendo appello contro la loro condanna.I due insieme a Duda si sono rifiutati di riconoscere l'ultima sentenza della corte appellandosi alla grazia ricevuta in precedenza.

Molti esperti legali hanno sostenuto che la grazia presidenziale deve essere riservata ai casi che hanno superato tutti gli appelli. A complicare le cose, il Tribunale Costituzionale e una nuova camera della Corte Suprema, entrambi composti da giudici nominati dal PiS, si sono pronunciati a favore di Duda.

Tusk accusa Duda: avrebbe violato il codice penale

Duda è molto vicino alle posizioni di Diritto e Giustizia di cui ha fatto parte fino al 2015 e sta chiarendo che si opporrà all'agenda del neo primo ministro Donald Tusk. Il secondo e ultimo mandato di Duda durerà fino alla metà del 2025.

Tusk ha accusato il presidente di assecondare le azioni del Pis per creare caos e instabilità dopo la sua sconfitta elettorale. Il primo ministro ha affermato che il presidente ha ostacolato la giustizia dando rifugio ai ricercati. Nel corso di una conferenza stampa, ha letto la sezione del codice penale che Duda avrebbe violato e che prevede una pena detentiva da tre mesi a cinque anni.

Il primo ministro ha affermato che Duda potrebbe risolvere la situazione di stallo graziando nuovamente gli uomini, ora che la sentenza è definitiva. Ma ciò metterebbe in discussione lo status giuridico dell’indulto iniziale.