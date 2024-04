Il leader del partito Chega!, André Ventura. L'estrema destra è uscita vittoriosa dalle elezioni di marzo in Portogallo - Diritti d'autore Armando Franca/AP

Il voto dei più giovani ha quadruplicato i seggi di Chega! alle elezioni di marzo. Il partito è stato tenuto fuori dal nuovo governo in Portogallo. Ma quanto pesano le preferenze per l'estrema destra in vista delle elezioni europee?