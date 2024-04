Il candidato dei Repubblicani Bellamy ha visitato la città di confine di Mentone, punto nevralgico dei flussi migratori dall'Italia e motivo di scontro diplomatico tra i due Paesi. L'eurodeputato ha colto l'occasione per ribadire l'opposizione al Patto su migrazione e asilo appena approvato dall'Ue

A meno di due mesi dalle elezioni europee, il candidato della destra francese Francois-Xavier Bellamy vuole dimostrare la sua intransigenza in materia di immigrazione.

Venerdì scorso l'eurodeputato del Partito popolare europeo ha scelto un luogo simbolico per farlo: la città francese di Mentone, vicino al confine con l'Italia, un punto nevralgico del flusso migratorio verso il territorio francese, che ha scatenato molteplici scontri diplomatici tra i due Paesi.

Bellamy e i Repubblicani contro il Patto sull'immigrazione dell'Ue

Bellamy ha incontrato la polizia di frontiera francese e ha ribadito l'opposizione del suo partito al Patto sull'immigrazionerecentemente approvato dall'Unione europea, una riforma epocale che rende più severe le regole sull'immigrazione del blocco, ma che i conservatori francesi ritengono ancora troppo permissiva.

"Siamo contrari alla maggior parte di questo patto su migrazione e asilo, perché siamo qui al confine e possiamo vedere l'impotenza dei nostri Paesi di fronte alla crisi migratoria. Crediamo che sia necessario superare questa impotenza. Il patto non ci offre la soluzione di cui abbiamo bisogno per proteggere meglio le nostre frontiere", ha dichiarato il capolista dei Repubblicani francesi per le elezioni europee.

Bellamy è andato contro la richiesta del suo stesso gruppo parlamentare a Bruxelles, co-autore del patto, di votare per l'approvazione della riforma. Il patto mira ad accelerare il processo di asilo e a semplificare il ritorno degli immigrati irregolari nei loro Paesi d'origine. Richiederà agli Stati membri di condividere la responsabilità per i richiedenti asilo, accogliendo un maggior numero di migranti o fornendo finanziamenti aggiuntivi.

Non la pensano tutti uguale

Nella Valle della Roya, a un'ora di distanza da Mentone, un'attivista dell'Ong Roya Citoyenne, nota per ospitare i migranti che hanno attraversato il confine, ha criticato sia il nuovo patto che la posizione di Bellamy sull'immigrazione.

"Renderà il loro passaggio e le loro vite molto più difficili. Non si può fermare un flusso di disperati come questo. In un modo o nell'altro troveranno un modo per passare o moriranno nel tentativo", ha commentato Gibi Bonnet.

Secondo le autorità locali francesi, nel 2023 sono stati effettuati 44mila arresti presso questo valico di frontiera, e alcuni detenuti sono stati arrestati più volte.

Un tema delicato che rimarrà al centro di queste elezioni europee, dato che gli Stati membri dovranno approvare la versione finale del Patto, forse con un voto a fine aprile.