Lunedì per la prima volta le truppe di un Paese che non fa parte del Commonwealth, la Francia, si sono unite ai soldati britannici nella famosa cerimonia del cambio della guardia davanti a Buckingham Palace, marciando insieme in segno di solidarietà tra Regno Unito e Francia.

Il principe Edoardo e sua moglie Sophie hanno presieduto il rituale in rappresentanza di re Carlo III, che sta proseguendo le cure per il cancro.

In una cerimonia parallela a Parigi, i soldati britannici hanno partecipato al cambio della guardia davanti al palazzo presidenziale dell'Eliseo, mentre il coro dell'esercito francese intonava i due inni nazionali, God Save the King e La Marseillaise. È stata la prima volta nella storia dell'Eliseo che truppe straniere sono state invitate a partecipare al rituale militare.

I due eventi sono stati organizzati per celebrare il 120esimo anniversario dell'Entente cordiale, l'accordo diplomatico del 1904 tra Londra e Parigi che ha risolto le precedenti controversie e migliorato significativamente le relazioni tra i Paesi, aprendo la strada alla loro alleanza nella Prima e nella Seconda guerra mondiale.

I leader dei due Paesi, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro Rishi Sunak, non si sono incontrati dal vivo, ma in occasione dell'anniversario hanno parlato in video conferenza, discutendo di relazioni bilaterali a un anno dal vertice franco-britannico tenutosi a Parigi il 10 marzo 2023.

Regno Unito e Francia hanno dichiarato che le cerimonie di lunedì fanno parte di un programma più ampio che quest'anno celebra gli storici legami militari e diplomatici dei due Paesi.Tra questi, i grandi eventi che si terranno in Normandia a giugno per commemorare il servizio dei veterani alleati che hanno combattuto per liberare la Francia dall'occupazione nazista.