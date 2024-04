Di Euronews

Durante un convegno del Pse a Bucarest, il cancelliere tedesco avverte che l'eventuale crescita dei populisti nel Parlamento europeo metterebbe a rischio l'Unione. "Stanno distruggendo quello che abbiamo costruito", dice Scholz

l cancelliere tedesco Olaf Scholz ha messo in guardia dalle minacce poste dai populisti di destra sabato, rivolgendosi a un raduno di partiti europei di centro-sinistra in vista delle elezioni per il Parlamento europeo di giugno.

Scholz è arrivato nella capitale romena Bucarest per una conferenza del Partito dei Socialisti Europei, parte del gruppo dei Socialisti e Democratici, il secondo più grande del Parlamento. Gli elettori dei 27 Stati membri dell'Unione europea saranno chiamati alle urne dal 6 al 9 giugno.

Scholz: "Populisti pronti a distruggere quello che abbiamo costruito"

"I populisti di destra stanno conducendo campagne elettorali contro la nostra Europa unita", ha dichiarato il leader tedesco al Palazzo del Parlamento, che ha ospitato la conferenza. "Sono pronti a distruggere ciò che abbiamo costruito per i bambini; fomentano i sentimenti contro i rifugiati e le minoranze".

I sondaggi indicano un significativo spostamento a destra nelle prossime elezioni, con il gruppo di destra radicale Identità e Democrazia che probabilmente guadagnerà abbastanza seggi da diventare il terzo gruppo più grande nella legislatura, soprattutto a spese dei Verdi e del gruppo centrista Rinnovare l'Europa.

Scholz ha affermato che un'Unione prospera e capace di "fare le cose" è "la migliore risposta al populismo e agli autocrati". Si è inoltre impegnato a continuare a sostenere l'Ucraina, affermando che è "la chiave per ripristinare la pace in Europa".