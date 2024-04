Attacco al convoglio Wck a Gaza, Israele licenzia due ufficiali

Di Euronews

L'esercito israeliano ha fatto sapere che due ufficiali saranno sollevati dalle loro funzioni dopo l'attacco al convoglio dell'ong che ha provocato la morte di sette operatori umanitari

L'esercito israeliano ha dichiarato venerdì di aver licenziato due ufficiali e di averne rimproverati altri tre per il loro ruolo negli attacchi con i droni a Gaza che hanno ucciso sette operatori umanitari in missione di consegna di cibo per l'ong World Central Kitchen. Secondo l'Idf, il comandante del supporto antincendio della brigata e il capo di stato maggiore della brigata hanno gestito male informazioni critiche e violato le regole di ingaggio dell'esercito.

I risultati dell'indagine sulle uccisioni di lunedì, svolta da un generale in pensione, hanno segnato un'ammissione imbarazzante da parte di Israele, che si trova ad affrontare le crescenti accuse da parte di alleati chiave, tra cui gli Stati Uniti, di non fare abbastanza per proteggere i civili di Gaza dalla sua guerra con Hamas.